L'eix plaça d'Espanya-Sant Agustí-Oest augmentarà un 48% la superfície per als vianants

L'eix que va des de la plaça d'Espanya pel carrer Sant Vicent, plaça Sant Agustí i avinguda de l'Oest per a desembocar en la plaça de Bruges, al costat del Mercat Central, augmentarà un 48% la seua superfície per als vianants, bàsicament amb l'eixample de les voreres i la reducció de carrils per al trànsit motoritzat. La nova planta viària dissenyada per l'àrea de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València passarà, d'aquesta manera, dels actuals 9.097 metres quadrats de superfície a 13.459, és a dir, de representar el 36% al 53% del total.

Així ho ha revelat el regidor responsable de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, en una trobada amb els mitjans de comunicació en la qual ha presentat la nova planta viària d'aquest recorregut, un document que permetrà avançar en la conversió en zona de vianants de la plaça de Sant Agustí, per a la qual l'àrea de Desenvolupament Urbà convocarà un concurs d'idees. Així, l'enclavament veurà desaparéixer les actuals illetes d'autobusos per a guanyar espai per als vianants, sobretot enfront de l'església, i un carril bici per a connectar amb l'anell ciclista.

L'elaboració d'aquesta planta viària és un pas més dins del que Grezzi ha definit com un "pla integral en el centre de la ciutat" que inclou des de la limitació de la velocitat màxima a 30 km/h decretada al setembre de 2015 a la conversió en zona de vianants dels últims diumenges de mes de la plaça de l'Ajuntament, passant per l'actuació 'blana' de l'entorn de la Llotja o els plans per a les places consistorial i de la Reina.

De fet, aquest pla es concretarà en un document amb la redacció d'un Pla del Centre de València, que recollirà les línies estratègiques, la humanització de places i la recuperació de l'espai per als vianants com a eixos d'actuació, però sobretot unificarà els criteris d'ús "independentment del servei que els porte avant", ha explicat l'edil.

Respecte a l'eix Plaça d'Espanya-Ciutat de Bruges, la principal característica serà l'eixamplament de voreres, que en l'avinguda de l'Oest suposarà la reducció a dos carrils del trànsit (tres en el tram de Quevedo-Manuel Aguilar). A més, en aquesta avinguda hi haurà espai per a les parades d'autobús de manera que no interferisquen en la resta de la circulació, i 450 metres de "bandes multifuncionals" que permetran activitats de càrrega i descàrrega o aparcar bicis en funció de les necessitats. El carrer Huesca serà per als vianants (excepte un carril per a accés a garatges) i es plantaran 20 arbres en l'avinguda de l'Oest.

A més de l'esmentada plaça Sant Agustí, la nova planta viària suposarà la recuperació d'espai per als vianants en l'encreuament amb el carrer Xàtiva, en concret la banda guanyada per l'anell ciclista que està encara sense urbanitzar.

Al carrer Sant Vicent es reurbanitzarà la superfície guanyant espai per al vianant i es duplicarà l'ample de la vorera fins a la plaça d'Espanya. Es mantindrà el carril bus i hi haurà dos carrils per a la circulació (un menys que ara).

Grezzi ha afirmat que l'increment del 48% de les zones per als vianants "millorarà l'accessibilitat" i permetrà "una posada en valor de l'entorn per a fomentar el comerç, que és un dels eixos que s'ha treballat amb la Cambra de Comerç i amb l'Associació de Comerciants del Centre Històric".

A més, ha volgut deixar clar que aquest increment de zones per als vianants no farà que les terrasses de bars i restaurants guanyen espai. "El nou espai públic guanyat no volem que es transforme en terrasses", ha afirmat Grezzi.

Respecte a la plaça d'Espanya, Grezzi ha afirmat que el seu redisseny ha quedat fora del presentat hui i que probablement s'haurà de debatre a part en el si del Govern municipal i sotmetre a consulta ciutadana.

La línia C1 funcionarà des del 23 de març

El regidor també ha informat que la línia llançadora C-1 de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), l'única que entrarà a la plaça de l'Ajuntament una vegada s'escometa la seua conversió en zona de vianants parcial, començarà a prestar servei el 23 de març.

Els plans de Mobilitat passen perquè, una vegada finalitzades les obres de l’intercanviador del carrer Xàtiva l'1 de març, aquesta plataforma pot ser utilitzada pels autobusos amb motiu dels desviaments de Falles. Per ella passarà la C-1 per a connectar amb el de Porta de la Mar-Tetuan quan entre en funcionament.

Està previst que en els pròxims dies l'EMT revele l'operatiu complet perquè, una vegada passades les festes, s'active en actitud de transport amb la plaça de l'Ajuntament semiconvertida en zona de vianants, una mesura que no inclou la banda de Periodista Azzati-Lauria ni el carrer Barques, per on continuaran circulant els autobusos.