Comencen les obres de l'intercanviador d'autobusos de l'EMT del carrer Xàtiva

El servei de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València ha iniciat la nit d'aquest dimarts les obres de construcció del intercanviador d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València del carrer Xàtiva, a l'altura de l'institut de Secundària Lluís Vives, una infraestructura que permetrà transbordar amb la futura línia llançadora C-1 una vegada quede convertida en zona de vianants la plaça de l'Ajuntament, acció prevista a partir del 20 de març.

Els treballs, adjudicats per l'empresa pública a Pavasal, compten amb un pressupost de 120.937 euros (impostos inclosos) i un termini d'execució de tres mesos.

Es tracta d'un dels concursos públics oberts per l'EMT per al dia després de la conversió en zona de vianants de l'emblemàtica plaça, ja que un altre preveu la instal·lació de mobiliari urbà (principalment jardineres) per a delimitar el carril pel qual circularà la C-1 des dels carrers Pau i Sant Vicent cap a la plaça de l'Ajuntament, per on discorrerà enfront de Correus i per l'avinguda Marqués de Sotelo cap a l'intercanviador.

Ocupación de los dos carriles para el incio de las obras. 20MINUTOS.ES

L'altra gran plataforma de transbord, en aquest cas per a les línies del nord, se situa en Porta de la Mar-Tetuán i ja està construïda.

El pla ideat per l'àrea que dirigeix Giuseppe Grezzi passa per reduir el nombre de línies que circularan pel perímetre del districte de Ciutat Vella, però amb major agilitat, en apostar per les llançadores que connectaran amb la resta de recorreguts en aquests dos punts. El propi Grezzi ha afirmat que el projecte del carrer Xàtiva "farà història en la concepció de la mobilitat" de València, juntament amb la conversió en zona de vianants de la plaça.

Les obres en aquesta artèria de la ciutat provocaran afeccions, tant al trànsit privat com al de la pròpia EMT, mentre s'executen. En el primer cas, l'ocupació dels dos carrils drets, on se situa una parada d'autobusos, suposa la supressió de les parades de les línies 5, 73 i 81, tant al carrer Xàtiva com en Sant Pau i Periodista Azzati. Les previsionals se situen en l'entorn pròxim: Xàtiva (tram anterior des de Colón), Sant Pau-Sant Agustí i Marqués de Sotelo. Aquesta informació es pot consultar en la pàgina web de l'EMT de València.

D'altra banda, s'ha habilitat per a la circulació la zona d'aparcament situada a l'altura dels encreuaments amb els carrers Bailén i Pelayo, al costat de l'anell ciclista.