L'Ajuntament anirà "al darrere" perquè el València done "passos definitius" per a construir el Nou Mestalla

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha recalcat que el consistori va a estar "vigilant" i anirà "al darrere" perquè el València CF "done els passos definitius" per a la construcció del Nou Mestalla.

L'edil, que aquest dijous ha visitat les naus del carrer Mariano Cuber en el barri del Cabanyal-Canyamelar, ha realitzat aquestes declaracions a preguntes dels mitjans sobre la situació del projecte del futur estadi de l'entitat valencianista.

Sobre aquest tema, Sandra Gómez -qui ha recordat que l'ATE acaba el 2025 però el Nou Mestalla "ha d'estar abans"- ha insistit que l'Ajuntament "ja ha dit forma clara que el Nou Mestalla ha de tindre una solució" i mantindrà "una actitud de vigilar que els terminis de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE), que és un compromís i un marc jurídic-administratiu que va firmar el València amb l'administració, se'n vagen complint".

"I ho anem a fer -ha prosseguit- perquè creiem, deixant un costat les obligacions legals, que hi ha a més una qüestió política de fons: els valencians i les valencianes necessiten saber què va a passar amb el Nou Mestalla, quan se'n va acabar i què va a ocórrer amb el vell".

"Vull advertir com a administració i ajuntament que anem a estar al darrere que els terminis de l'ATE se'n vagen complint i donem una solució aquesta legislatura amb un full de ruta molt clar perquè el Nou Mestalla siga una realitat perquè va més enllà dels barris als quals afecta, és un tema de ciutat i dels aficionats del València. Tots tenim dret a saber què va a passar i quins passos està donant el València perquè el Nou Mestalla siga una realitat", ha insistit.

"PAREIX QUE HI HA HAGUT UNA REACTIVACIÓ"

Gómez ha reconegut que és cert que en els últims dies i setmanes "pareix que hi ha hagut una reactivació" i que el projecte d'ADU Mediterrani -la cooperativa que impulsa el projecte urbanístic en el terreny que ocupa l'actual camp de Mestalla- "va prenent forma". Eixa iniciativa, ha apuntat, pot aportar eixa solució.

En aquest punt, la vicealcaldessa ha afirmat que l'Ajuntament de València va a "afavorir" el projecte sent "una administració flexible i ràpida" quant als tràmits que li corresponen perquè el Nou Mestalla siga una realitat.

Així, que, ha asseverat, "d'una banda, es vigilarà que el València done els passos perquè el nou Mestalla siga una realitat o, almenys, marque una postura definitiva sobre aquest tema". "I per un altre -ha continuat- anem a afavorir que si hi ha un projecte que de veres va a caminar cap a avant puga fer-ho en companyia de l'administració".

Preguntada per les reparcel·lacions del vell Mestalla, ha comentat que "els primers passos han de donar-los ells, amb un projecte clar de què va a substituir el vell Mestalla i, a partir d'ací, treballar en l'expedient de reparcel·lació". "Però fins que no vegem un pas de llicències d'obra encaminat a acabar el Nou Mestalla, és difícil també acabar amb la resta de tràmits administratius", ha raonat.

I ha conclòs: "Allò que no anem a fer és mirar cap a un altre costat perquè això es quede sine die i sense perspectiva. Necessitem un full de ruta clar".