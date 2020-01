El Colectivo de Afectados por la OPE del HUC se desmarca del preaviso de huelga y piden no politizar su lucha

"Nuestra sensación es que queremos desmarcarnos porque esa es otra batalla de otra gente que no es la nuestra. Dicen que luchan por nosotros pero tienen otros motivos que no sabemos porque lo primero que piden es el cese de la consejera, Teresa Cruz Oval", dijo el portavoz, Sunil Lakhwani, en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, entendió que las cosas se podrían haber hecho mejor pero que, una vez que ya se han realizado de ese modo, hay que buscar soluciones y que la sensación que tienen los opositores es que no quieren politizar su reivindicación.

"Lo que queremos -matizó- es una solución y que la Consejería nos resuelva el problema que tenemos. No creemos que debamos entrar en una lucha política que a nosotros ni nos va ni nos viene".

Lakhwani comentó que algunos de los puntos del preaviso de huelga de los sindicatos mayoritarios se parecen a lo que pide el colectivo de afectados, no así otros, como por ejemplo que piden anular la convocatoria de la OPE "y nosotros no queremos anularla".

"Queremos corregirla -continuó- para adaptarla a unas circunstancias más igualitarias en todos los centros. Hay gente que lleva 15 ó 18 años esperando a que salga la posibilidad de poder presentarse a una oposición y sacar su plaza fija. No queremos quitar esta OPE que llevamos tantos años esperando, queremos mejorar las condiciones y resolver la problemática laboral del HUC con mucha gente que lleva años y años como eventuales o con contratos fuera de plantilla".

El portavoz comentó que ellos no están pidiendo la dimisión de la consejera de Sanidad, recordando que incluso fue a hablar con ellos y que no se ha negado a resolver los problemas de los que se están quejando. "Al revés, vinieron a hablar con otros, ahora la pelota está en su tejado y tienen que mover ficha; si no la mueven sí haremos medidas de presión pero lo de los sindicatos nos ha pillado un poco a contrapié", aseveró para señalar que el equipo actual se ha encontrado con un problema heredado.

Por otro lado, el Colectivo de Afectados por la OPE del HUC ha hecho especial hincapié en que los sindicatos convocantes no se han puesto en contactos con ellos para apoyarles, sino que han aprovechado sus movilizaciones para salir a la palestra y tergiversar sus reivindicaciones a su conveniencia.

Lo que la agrupación reclama es un aumento de las plazas de la OPE 2019, que se una a la OPE 2016-2018; interinidades a los médicos que lleven más de dos años en un mismo puesto de trabajo, que se incluyan en la OPE 2020 y que sea en una fecha cercana; y que todo esto sea en plazos cortos y razonables.