Associació de guàrdies civils nega que els agents de Tavernes obligaren a parlar castellà a joves

En un comunicat, nega els fets que va denunciar fa uns dies la Plataforma per la Llengua, per presumptament obligar els joves a parlar en castellà i retindre'ls en un control d'alcohol i drogues mentre anaven de camí al festival Festivern de Tavernes, per cap d'any, a més de dir-los: "A mi me hablas español, que estamos en España".

Per contra, l'organització sosté que "els companys que van actuar en Tavernes ho van fer correctament, com fan a tota la Comunitat Valenciana, sense haver tingut mai problemes d'aquesta índole".

Segons la seua versió, durant aquest control de consum de begudes alcohòliques i drogues a conductors, "el conductor es va dirigir als agents exigint que li parlaren en català o en valencià, al·legant que si no li parlaven en l'idioma del seu país no els reconeixeria com a agents de l'autoritat i faria cas omís a les seues indicacions".

Davant aquesta petició, assegura l'associació, els guàrdies civils van dir al conductor que "no tenien cap impediment en què ell s'expressara en la llengua que considerara més apropiada, que ells entenien la llengua valenciana però que no la parlaven i que li estaven parlant en l'idioma oficial de l'Estat Espanyol", a més d'advertir-li que "si no seguia les seues indicacions i realitzava la prova d'alcohol a la qual legalment estava obligat cometria un delicte contra la seguretat vial".

No obstant açò, l'associació Pro Guardia Civil subratlla que "aquest conductor no parava d'exigir als agents que li parlaren en valencià o català", a més de "preguntar a altres usuaris del seu mateix vehicle si els agents estaven obligats legalment a dirigir-se a ell en eixe idioma".

Al mateix temps, "una de les usuàries d'eixe mateix vehicle es dirigia també els agents exigint que els parlaren en valencià i animava usuaris d'altres vehicles detinguts en el control indicant-los que parlaren als agents en valencià i que exigiren que els guàrdies civils es dirigiren a ells en eixa llengua".

"És habitual que en la interacció dels agents de la Guàrdia Civil amb usuaris a la Comunitat Valenciana els ciutadans utilitzen la llengua valenciana i es relacionen amb ells amb total normalitat", recalca aquesta associació de guàrdies civils.