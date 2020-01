L'incendi en l'aeroport d'Alacant provoca la cancel·lació de deu vols

Segons han informat a Europa Press fonts d'Aena, l'incendi segueix controlat, però no extingit i sense previsió per a tindre resolta la incidència. No obstant açò, l'aeroport està obert als passatgers i s'està treballant per a poder atendre els viatgers.

Fonts consultades han indicat que, en total, hi ha 39 vols afectats, dels quals 26 són eixides des de l'aeroport d'Alacant. Per a aquest dimecres havia programats 125 vols, dels quals han sigut operats fins a les 15.00 hores 63.

Per la seua banda, el gestor de la navegació aèria, Enaire ha informat que València mantindrà el control del flux del trànsit aeri amb destinació cap a Alacant, almenys fins a les 22.30 hores.

L'incendi s'ha declarat entorn de les 14.30 hores, i afecta una zona de tela asfàltica de la coberta de la terminal sobre les oficines de la instal·lació.