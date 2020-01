El jutge obri juí oral a Rubiales per presumpte delicte de lesions a l'arquitecta que va reformar sa casa de València

Així consta en la interlocutòria d'obertura de juí oral, després de la sol·licitud presentada a aquest efecte pel ministeri fiscal. El magistrat assenyala com a òrgan competent per a jutjar aquesta causa un jutjat penal.

Així mateix, acorda formar peça de responsabilitat civil i requereix a l'acusat, per a garantir el pagament de les responsabilitats pecuniàries que pogueren declarar-se, que preste fiança per 21.000 euros, que és la reclamació que demana el fiscal per les seqüeles que pateix l'arquitecta.

En cas de no verificar-se aquesta quantitat en una audiència, el jutge acorda que s'embarguen béns fins a sumar eixa quantitat. El magistrat dona trasllat de les actuacions a la defensa de l'acusat perquè en el termini de deu dies present el seu escrit davant de l'acusació fiscal.

Segons sosté en el seu escrit la Fiscalia, el 19 de juliol del 2017, Rubiales va ser abordat per l'arquitecta quan es trobava en la Plaça de l'Ajuntament de València. Entre tots dos s'havien generat prèviament una sèrie de desavinences no resoltes i en eixe moment van tindre una "breu i tibant" conversa que va degenerar en una discussió.

En el transcurs de la renyina, l'acusat, que anava a abandonar el lloc en un taxi que havia parat davant la conducta "agressiva" de la víctima, la va espentar violentament en diverses ocasions, la va agarrar del braç i la va sacsar amb força. Immediatament després es va marxar en el vehicle, segons consta en la qualificació.

Com a conseqüència de l'agressió, la dona va patir una contusió costal dreta i en la monyica, a més d'altres lesions i un trastorn per estrés post traumàtic que va precisar d'un tractament de rehabilitació, repòs i farmacològic.

En total, l'arquitecta va tindre un perjuí personal bàsic de 262 dies, 244 d'ells amb pèrdua temporal de qualitat de vida moderada. Com a seqüeles li han quedat algunes posttraumàtiques en la columna cervical, síndrome cervical associat i estrés posttraumàtic.