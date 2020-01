Puig diu en l'homenatge a Broseta que "no es pot ser tolerant amb la intolerància" i apel·la "al diàleg i al respecte"

En aquesta línia, ha expressat el "compromís de la Generalitat i del poble valencià" amb aquests dos valors i així amb el que representa Manuel Broseta, "amb allò que va significar, amb la seua capacitat d'entendre la nostra terra i la seua capacitat de dialogar, de parlar i de respectar". Puig ha considerat que "la convivència és l'ànima on anima el record de Broseta".

"Fa quasi ja tres dècades ens van arrabassar Manuel Broseta i amb ell se'n va anar una part d'allò que havia sigut el patrimoni polític més important d'eixe temps", ha manifestat el cap del Consell, qui ha assegurat que la Transició va ser el període en el qual, "sens dubte, van partir els millors anys de la història d'Espanya".

"Mai s'ha recordat en la història un temps de pau, de llibertat i d'igualtat com el d'aquests 40 anys. Amb totes les insuficiències, amb tots els problemes, aquests han sigut els millors anys", ha assenyalat Ximo Puig, qui ha afirmat que a partir d'ells "es poden generar noves esperances".

Després de les paraules del president de la Generalitat, s'ha donat pas a l'ofrena floral d'homenatge, un acte que han iniciat el fill del professor Pablo Broseta i el marit de la seua germana, Julia Broseta, recentment morta, com a record també a ella. Després d'açò, han dut a terme l'ofrena l'expresident del CJC Vicente Garrido i la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, i posteriorment, Ximo Puig i Luis Berenguer, amic i deixeble de Broseta.

"RECTITUD I INTEGRITAT"

Durant l'homenatge, al qual han acudit responsables polítics, representants empresarials, autoritats policials i militars, familiars i amics, Pablo Broseta ha iniciat la seua intervenció llegint una carta escrita pel seu germà Manuel i dirigida els néts del professor en la qual es ressalten la seua figura i la seua "rectitud" i "integritat moral, professional, política i personal per damunt de tot".

"Res, excepte el respecte als altres i a les regles de la convivència, ha de superar l'honor i la grandesa ètica i moral", ha assenyalat Pablo Broseta, qui ha apuntat, com també arreplega la missiva del seu germà, que son pare va ser víctima de la "desraó" i de "la bogeria radical".

Els fills de Broseta han valorat també el seu "caràcter dialogant, demòcrata i de construcció nacional en la convivència", així com la seua defensa de "la llibertat de tots".

Pablo Broseta, també president de l'Associació d'Amics de la Fundació Professor Manuel Broseta, ha agraït la presència de tots els qui han assistit a l'homenatge. Ha indicat que cada any acudeixen a aquest acte "un bon nombre de demòcrates, de persones de bé", que aposten i aporten "a la democràcia, l'europeïtat, la raó de la lògica, la llibertat, l'esperança i, per descomptat, la convivència".

"SOLIDARITAT ENTRE COMUNITATS AUTÒNOMES"

Respecte a aquesta última ha assegurat que "no pot defendre's des de l'oblit, la injustícia" o "des de posicions des de les quals s'argumenta que tot el que ens ha portat ací, com a societat adulta, responsable i solidària, està caduc i ha de ser desmantellat en favor d'un nou sistema que no ofereix garantia alguna que enfortisca la unitat de la nostra societat".

El fill del professor ha agregat que aquest compartiria en l'actualitat dos realitats, la vinculada a l'estat autonòmic, que va defendre i que "es va forjar sota l'esperit de la lleialtat social i institucional i la solidaritat entre comunitats autònomes", i la de valors que han d'estar "en el dia a dia" com "la dignitat, la justícia, la lleialtat i la memòria" en favor del "benefici comú d'una societat plural i consolidada democràticament".