'Auténticos': Eli y Alejandro cumplen sus sueños y emocionan a Alberto Chicote

Auténticos arrancó este miércoles con las emocionantes historias de Alejandro y Eli, ambos con discapacidad intelectual y un sueño pendiente de cumplir: ascender en el mundo de la cocina y conseguir trabajar en un zoo. Tras conocer su situación, Alberto Chicote se quitó el delantal y se puso manos a la obra para ayudarles a dar un paso más en sus vidas.

En la primera entrega del programa, que se emitirá cada miércoles en La Sexta, los protagonistas se volcaron en alcanzar sus objetivos con la ayuda del chef y una buena dosis de esfuerzo y de ilusión. El presentador les acompañó en un camino que dependía, principalmente, de ellos mismos: "Puedo, aunque tenga discapacidad. Todos podemos con esfuerzo, preparación y ensayo", ya lo dijo Eli.

Alejandro lucha para llegar a ser un gran cocinero

El estreno de Auténticos arrancó con la presentación de Alejandro, un joven con síndrome de Down. El malagueño, de 23 años, se marchó a Jerez para perseguir su sueño de ser cocinero: allí, empezó a trabajar en el restaurante El Altillo. Pero su ilusión era llegar a convertirse en un profesional de la talla de Dani García. Por ello, Chicote le acompañó en su preparación para alcanzar este reto.

El presentador se puso en contacto con el chef, quien incorporaría en su equipo a Alejandro si este le preparaba unos platos que estuviesen a la altura. La noticia emocionó al joven, que con el apoyo de Chicote, del pastelero Christian Escribà y de sus familiares, se concentró en superar esta prueba perfeccionando sus dotes culinarias.

Así, Alejandro logró sorprender al chef, que le ofreció un puesto a cambio de que este trabajase con plena dedicación. Según contó su familia en el programa, el malagueño es una persona que lucha hasta conseguir sus objetivos y que se caracteriza por su alegría, su constancia y la independencia que desarrolló cuando se marchó a vivir a Jerez hace tres años.

Alejandro se emociona cuando @albertochicote le anuncia la oportunidad que tiene de cumplir su sueño: trabajar codo con codo con el chef Dani García. #Auténticos1https://t.co/roTeAVXtCn — Auténticos (@Autenticos_TV) January 15, 2020

Eli logra su objetivo de trabajar en un zoo

"Hay dos cosas que me hacen feliz, dar abrazos y cuidar a los animales". Así se presentaba Eli, la siguiente protagonista del programa. La madrileña, de 39 años, padece el síndrome de Turner, que se le detectó a la edad de dos años y que frenó su crecimiento y afectó a su desarrollo intelectual: "Me cuesta estudiar, orientarme o contar, pero el afecto se me da genial", confesó.

El buen corazón de Eli y sus ganas de aprender cautivaron a Chicote desde el primer momento, que le ayudó a hacerse un hueco en un zoológico de Madrid, para que cumpliera su sueño de trabajar con delfines mientras desempeñaba sus prácticas en la clínica veterinaria a la que acude cada jueves.

Durante la emisión ambos charlaron sobre las inquietudes de Eli o su actitud ante la vida, pero también trabajaron para que esta aprobase el examen que determinaría su incorporación en el zoo. En este sentido, su entorno opinó que Eli estaba "completamente capacitada" para ello: "Lo va a hacer con todas las ganas del mundo", dijo el veterinario José María Guijarro.

Finalmente, Eli superó su reto, lo que provocó que a Chicote le saltaran las lágrimas: ambos se encontraban presenciando un espectáculo de delfines cuando recibieron la noticia por megafonía: "Todos podemos con preparación y ensayo", dijo Eli, quien consiguió embarcarse en una nueva aventura.