Chicote saca su lado más humano en 'Auténticos': "Hemos llorado, reído..."

El próximo miércoles, 15 de enero, laSexta estrena 'Auténticos', un programa presentado por Alberto Chicote, de marcada vocación social que cuenta historias de personas con discapacidad intelectual que luchan por conseguir su sueño. Chicote adelanta que en este nuevo espacio se han evitado "todos los estereotipos blanditos sobre la discapacidad"

El famoso cocinero confesó que "'Auténticos' ha sido una experiencia muy gratificante y a la vez muy sorprendente. Las personas que no tenemos contacto con personas con discapacidad no tenemos ni idea de lo que sienten, de cómo viven. He vivido situaciones increíbles con los protagonistas, hemos llorado, hemos reído. Ha sido maravilloso".

Sobre todo le ha sorprendido "la grandeza de estas personas, descubrir de su mano que su sueño, su objetivo vital tenía que ver más con la felicidad de los demás que con ellos mismos, que tienen una generosidad enorme".

"La sociedad conoce muy poco la realidad de las personas con discapacidad y es necesario visibilizarla aún más"

Aunque a continuación pide que nadie piense que la imagen que da el programa es el de mostrar una "discapacidad blandita. De eso nada. Hemos evitado todos los estereotipos blanditos sobre la discapacidad".

En este sentido considera que este nuevo espacio "es muy necesario porque la sociedad conoce muy poco la realidad de las personas con discapacidad y es necesario visibilizarla aún más, saber de lo que son capaces todas estas personas porque eso conduce a la inclusión a la igualdad, se normaliza la discapacidad".

Concluye que los protagonistas, personas con síndrome de Down, Asperger o parálisis cerebral, enamoran "por su altruismo, su fortaleza, su trabajo y constancia y su generosidad".

El lado más humano

'Auténticos' simplemente aspira a darles el empujón necesario para derribar las barreras sociales que aún tiene la sociedad con la discapacidad, pero los protagonistas demostrarán que no hay límites por su parte a la hora de conseguir sus objetivos porque son auténticos luchadores.

Chicote mostrará su lado más humano como conductor del programa que se estrenará en horario de 'prime time'. No solo será un facilitador a la hora de ayudar a los participantes a lograr sus metas. El nivel de intimidad y de cariño al que llega con los protagonistas, sin abandonar su habitual nivel de exigencia para empujarles a dar el cien por cien en su carrera por llegar a la meta, pretende fascinara la audiencia.