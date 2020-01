La dirección de FCC rompe la negociación con los trabajadores de parques y jardines y se mantiene la huelga

Ambas partes se han vuelto a reunir este miércoles, 15 de enero, ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), pero los representantes de la empresa han optado por levantarse de la mesa de negociación sin entrar a opinar sobre la respuesta de los trabajadores a la propuesta que les trasladó este martes.

En su respuesta, los trabajadores proponían a la dirección recuperar poder adquisitivo y acordar un Plan integral de igualdad y conciliación, que garantice la contratación de un 2 por ciento de personal de inclusión y un mínimo de 25 por ciento de mujeres, así como medidas concretas de lactancia, protección del embarazo, maternidad y paternidad, violencia de género.

"La dirección de FCC se ha negado a valorar la propuesta de la plantilla para intentar acordar cualquier aspecto salarial y social. Además, no ha querido estudiar las propuestas del comité de huelga, no aceptado tampoco seguir mañana negociando, ya que han explicado desde la empresa que no tienen como objetivo que la huelga se desconvoque", ha asegurado el comité de empresa de parques y jardines en una nota de prensa.

Desde la dirección de la empresa se ha esgrimido que "no quiere llegar a ningún acuerdo y que no tiene intención de volver a la mesa de negociación para seguir haciendo el ridículo", han contado los representantes sindicales en la citada nota de prensa.

"ANTISOCIAL"

Los directivos de FCC han llegado a decir, "abiertamente", que la empresa "no tiene el objetivo de desconvocar la huelga, ya que, según ellos, es el gobierno de Azcón quien tiene la capacidad de desbloquear el conflicto", han añadido desde el comité de empresa.

"La dirección de FCC ha vuelto a demostrar su talante más antisocial al intentar seguir empobreciendo a los trabajadores y ejecutar políticas de bloqueo a la introducción de medidas que favorezcan la igualdad y la conciliación" han criticado desde el comité de huelga.

Desde la representación sindical se ha incidido en que la dirección de FCC "sigue enrocada" en intentar congelar los salarios tres años más a la plantilla y no acceder a introducir medidas sociales que hagan avanzar a los jardineros de esta ciudad.

En respuesta a la actitud de la dirección de la empresa, la plantilla ha recordado que la huelga indefinida "sigue adelante" y ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada para este jueves, 16 de enero, a partir de las 19.00 horas desde la plaza San Miguel hasta la puerta del ayuntamiento zaragozano.