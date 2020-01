Turismo.- El Ayuntamiento de Málaga descarta pedir un cambio de la ley para poder aplicar una tasa turística

Así, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que Málaga "no está en esa fase" de solicitar el cambio de la legislación, incidiendo en que no están "ni a favor ni en contra" de dicho gravamen: "La ley no lo permite y poco podemos hacer".

Sánchez ha señalado que el decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara, y la profesora María del Mar Soto han explicado lo que supondría poner una "mal llamada tasa turística", cuyo nombre debería ser, ha puntualizado, fondo de compensación turística.

Pese a que este lunes el alcalde, Francisco de la Torre, dio por cerrado el debate sobre la implantación de una tasa turística en la ciudad aludiendo a que no había consenso en el sector, en este foro se ha debatido al respecto "porque son temas interesantes y teníamos sendos estudios que analizar" sobre este gravamen en ciudades españolas y otro de dicha tasa en otros puntos de Europa, como Roma, Berlín o Venecia.

Rosa Sánchez no ha aclarado si implantar esta tasa afectaría a la llegada de visitantes a Málaga capital aunque ha aludido a informes publicados en otras ciudades "que dicen que no necesariamente ha bajado el número de turistas".

"El Ayuntamiento no puede poner en marcha esta tasa sino que tiene que ser la Autonomía y eso es lo que hemos hablado. No estamos a favor ni en contra, como municipio no podemos aplicarla y la discusión se cierra por sí sola", ha reiterado la edil, quien no ha sabido cuantificar lo que se recaudaría en la capital de la Costa del Sol con una posible tasa.

"Cada ciudad es la que decide cómo quiere aplicarlo pero antes tiene que haber un cambio en la normativa nacional o por parte de la Autonomía", ha puntualizado Rosa Sánchez, quien pese al cierre del debate por parte del alcalde ha insistido en que en una ciudad como Málaga, que ha superado el millón de viajeros, tiene que abordar "muchos temas, como este, como la contaminación marítima o la huella de carbono".

Así, ha incidido en que no lo pueden "dejar de lado y hay que ponerlo encima de la mesa". "Hemos hablado de ello, independientemente de decisiones; no ha habido postura ni a favor ni en contra, ha sido una charla excelente y muy clarificadora por parte de la UMA y que agradecemos", ha recalcado a los periodistas.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, ha coincidido en que no es un gravamen que se pueda aplicar desde el municipio "sino que trasciende la capacidad regulatoria municipal y tendría que haber una modificación de la Ley de Haciendas Locales, por ejemplo".

Actualmente, ha dicho, hay una "posición muy temprana y verde para encajar una mal llamada tasa", de manera que habría que conocer las consecuencias sobre la actividad económica y cómo incidiría en el número de turistas que pueda llegar.

En vez de la aplicación de ese fondo de compensación turística, ha dicho Sánchez, no se cerrarían a una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma negociada, asegurando que las empresas "entienden, saben y son comprensivas en que si hay más actividad económica tiene que notarse en el entorno".

"Se entiende que si hay más actividad las empresas tienen que aportar al crecimiento en infraestructuras, en apoyo a cuestiones de índole social y es verdad que eso tiene que venir fruto del dialogo y de la planificación", ha sostenido la representante de la patronal.

Por otro lado, el Foro ha conocido también el programa de actividades programado por el Área de Turismo, Promoción de la Ciudad y Captación de Inversiones para la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que se celebrará entre los días 22 y 26 de enero. En esta feria, la más importante del mercado turístico español, el Ayuntamiento de Málaga prestará una gran atención a la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente 2020.