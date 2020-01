El president de Ford Europa visitarà aquest dijous Almussafes i es reunirà amb Puig

La cita amb la factoria coincideix amb l'acceleració del nou Kuga, encara que s'emmarca en el calendari normal de visites de Rowley, que periòdicament es desplaça a les diferents plantes. De fet, estava previst que el president de Ford Europa acudira a Almussafes amb anterioritat, però s'ha ajornat fins a aquest dijous per temes d'agenda.

Des d'UGT, sindicat majoritari en la planta valenciana, el seu portaveu Carlos Faubel aprofitarà la presència de Rowley per a "insistir" en la necessitat que es realitzen "estudis de viabilitat" per a aquesta fàbrica i s'estudie la possibilitat de construir en ella els actuals i futurs motors híbrids per al mercat europeu, molts dels quals s'importen actualment de fora d'Europa i s'assemblen en les plantes de vehicles europees.

La visita de Rowley es produeix després de conéixer-se, a la fi del passat octubre, que la planta de Motors d'Almussafes deixarà de fabricar els motors Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres l'any 2024, després que la companyia haja decidit que la nova generació d'aquests propulsors es produïsca a Amèrica del Nord a partir del 2022.

En aquest context, el Comité d'empresa de Ford Almussafes ja va reclamar el passat 14 de novembre a la direcció europea de la multinacional nord-americana que "considere" aquesta factoria per a construir els motors híbrids per al mercat europeu. Així mateix, va demandar "estudis concrets que oferisquen viabilitat" a la fàbrica i establir un pla de seguiment per a aquestes alternatives.

Així es va traslladar en una carta consensuada entre els quatre sindicats (UGT, CCOO, STM i CGT) amb representació en la planta valenciana, que el president del Comité d'empresa, Carlos Faubel, va entregar en el marc d'una reunió del Comité d'empresa Europeu a Colònia (Alemanya). Ara, el dirigent sindical d'UGT "insistirà" en aquestes reivindicacions perquè arriben a la direcció de la companyia als Estats Units.

EL KUGA, COMPLINT EL SEU FULL DE RUTA "A LA PERFECCIÓ"

A més, durant la seua visita a Almussafes, el president en Ford Europa tindrà l'oportunitat de supervisar com va el llançament del nou Kuga, que segons ha assegurat Faubel "està complint el full de ruta a la perfecció". D'aquesta manera, en finalitzar el trimestre, al març, s'espera haver aconseguit la producció prevista de 850 Kuga al dia.