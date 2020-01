Gonzalo Caballero (PSdeG) insta a Feijóo a dar a conocer la fecha de las elecciones autonómicas

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento de Galicia, Caballero ha asegurado que los socialistas gallegos están "preparados" para cualquier "para cualquier escenario".

"No sabemos si va a convocar en primavera, en verano o en septiembre, sería responsable por su parte ya dar todas las fechas y todo el calendario para que el conjunto de los gallegos sepamos cómo va a cerrar su etapa al frente de la Xunta, si lo va a hacer antes del verano o después", ha manifestado.

De aquí a la convocatoria electoral, ha destacado que el PSdeG mantendrá "toda la actividad" para "abrir las puertas a una mayoría de nuevo sello para los gallegos". "Para cerrar la etapa de 11 años de gobierno de Feijóo en la Xunta y para plasmar en sede parlamentaria la incapacidad, inacción y el agotamiento del proyecto del Partido Popular para Galicia", ha destacado.

Y es que, en su opinión, el actual Ejecutivo autonómico "no resuelve los problemas de los gallegos" toda vez que Feijóo "se dedica a comentar la evolución política en España como un comentarista que no tiene soluciones para los problemas de los gallegos".

"Feijóo está desconectado del sentir mayoritario de los gallegos, intenta poner al gobierno de los gallegos al servicio del Partido Popular y eso nos preocupa", ha señalado para asegurar que los ciudadanos de Galicia también están preocupados por un posible "tripartido de las derechas con la ultraderecha".

"Por lo tanto, en los ocho meses que resta queda tiempo para que Feijóo pueda disculparse ante los gallegos de todo lo que no hizo durante 11 años, porque ya sabemos que todo lo que no hizo no lo va a hacer en cuatro meses en los que utilizará el poder institucional para hacer una campaña de confrontación con el gobierno", ha sostenido.

"DECISIÓN PERSONALÍSIMA"

"Comprendo que el señor (Gonzalo) Caballero tiene sus urgencias", ha replicado el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, antes de añadir que quien tiene la "capacidad" de decidir cuando convoca los comicios autonómicos es el presidente de la Xunta. "Es una decisión personalísima", ha remarcado.

A renglón seguido, ha aludido al "ambicioso plan de aprobación de leyes" que, para los próximos meses, había enumerado previamente en su rueda de prensa, y ha esgrimido que, en consecuencia, no tiene "otra expectativa" más que la de que las elecciones gallegas se celebren cuando tocan, el próximo otoño.

Puy ha defendido que el de Feijóo es un gobierno "que toma decisiones buenas para el país" y ha insistido en que "comprende las prisas que puede tener Caballero", peor le ha recomendado "calma" y que "disfrute del momento, ya que dicen ustedes (los periodistas) que está bastante eufórico" por el nuevo gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez.