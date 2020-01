El libro 'Kurt Cobain: About a boy' ilustra la vida y la muerte del líder de Nirvana

Recuerdo como si fuera ayer el día en que nos enteramos de la muerte de Kurt Cobain (1967-1994). Estábamos en un descanso entre clase y clase y la noticia corrió como la pólvora por los pasillos del colegio. Algunos lloraron, otros le insultaron, hubo quien no se lo creyó y muchos nos sentimos tristes y sorprendidos pero no fuimos muy capaces de exteriorizarlo. Al fin y al cabo, no se trataba de un amigo ni un conocido, pero éramos adolescentes y Kurt era el primer mito que se nos iba, así de repente, dejándonos un poco huérfanos. Luego llegamos a casa y escuchamos por enésima vez Come as you are.

El cantante de Nirvana se suicidó el martes 5 de abril de 1994, pero tardaron tres días en encontrarlo. Estaba solo en el invernadero de su casa de Seatle (EE UU), adonde había vuelto tras escaparse de una clínica de rehabilitación de Los Ángeles en su último intento de desengancharse de la heroína.

'kurt cobain. About a boy' de Carlos García Miranda y Alex de Marcos

​Lunwerg Editores. 160 páginas. 19,95 euros

Se había pegado un tiro en la barbilla y probablemente el último disco que había escuchado fue Automatic for the people (1992) de R.E.M., pues el vinilo seguía colocado en el plato. Al parecer, Nirvana ya eran historia aunque no se hubiese hecho el anuncio oficial de su disolución y Kurt contaba en sus círculos cercanos que estaba trabajando en un proyecto conjunto con Michael Stipe (R.E.M.).

Esta y otras muchas curiosidades sobre su biografía y los días previos a su muerte se pueden rastrear en el libro 'Kurt Cobain. About a boy' (Lunwerg Editores), firmado por Carlos García Miranda (colaborador de 20minutos), donde los textos se acompañan de las sugerentes ilustraciones de Alex de Marcos (Mundopiruuu).

En las páginas de este tributo a su vida podemos descubrir también detalles sobre el lado luminoso de Kurt Donald Cobain, ese chaval de una pequeña y tranquila localidad de Washington (Aberdeen) que revolucionó la industria del rock popularizando el 'grunge' y el estilo desaliñado y que de niño cantaba I’m a believer de The Turtles y Hey Jude de los Beatles, dos de sus canciones favoritas. Como cuenta García Miranda, el divorcio de sus padres dinamitó la felicidad de ese chico complicando su carácter, generándole incluso problemas de salud y conduciéndole a una juventud atormentada de la que huía consumiendo drogas.

El sonido de los noventa

Pero los textos del libro no hablan solo de la persona que había detrás del famoso Kurt Cobain, de quién era y quién fue, sino también de lo que aportó su personaje a la cultura popular y la música de los años 90. Aunque al crecimiento del grunge contribuyeron muchas otras bandas (Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden…), fue Nirvana la que llevó este sonido a un nuevo estatus comercial con sus ventas millonarias.

Películas como Reality bites y Singles figuran en las páginas centradas en explicar qué supuso este movimiento. En ellas aparecen además otros músicos y plataformas que contribuyeron a su lanzamiento, como la discográfica Sub Pop y la cadena MTV (en pleno auge de los videoclips). También se habla de cómo la moda absorbió la estética underground: vaqueros rotos, botas militares, camisas de cuadros y camisetas de grupos desconocidos para la mayoría, con mención especial a la icónica rana Jeremiah que dibujó el cantautor Daniel Johnston (1961-2019), que se ha colado incluso en la portada del libro.

About a boy dedica un capítulo a cada uno de los discos de Nirvana: desde el seminal Bleach (1989) al archiconocido Nevermind (1991), pasando por la recopilación de rarezas Incesticide (1992), su tercer álbum In Utero (1993) y el directo póstumo ‘MTV Umplugged in New York’. Este último apareció en noviembre de 1994 como testamento sonoro, pocos meses después de la muerte de Cobain, y amplió aún más su base de fans.

Para adentrarse en el sonido de Nirvana, nada mejor que bucear en la playlist en la que About a boy reúne las canciones que marcaron a su líder y compositor, de Led Zeppelin a Sex Pistols, Pixies, los ya citados The Monkees y The Beatles, Sonic Youth, Metallica, David Bowie o Ramones, entre muchos otros. Los melómanos disfrutarán también con la colección de guitarras de Kurt Cobain, dibujada con esmero por Alex de Marcos.

Tampoco se olvida García Miranda de la viuda del grunge. El libro repasa la relación de “amor tóxico” que Courtney Love, cantante de Hole, mantuvo con Cobain hasta su muerte, con sus mediáticas peleas y sus idas y venidas. Y menciona, cómo no, a su hija en común, Frances Bean Cobain, llamada a ser la digna sucesora de su padre. Afortunadamente no ha seguido sus pasos (el llamado Club de los 27, con mártires recientes como Amy Winehouse, no es para ella): se dedica a las artes plásticas y vive bastante alejada de los focos. Justo como Kurt Cobain deseó.

Cinco peguntas a... Carlos García Miranda

El escritor Carlos García Miranda con su libro sobre Kurt Cobain C. G. M.

¿Recuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de la muerte de Kurt Cobain? Me lo contó mi hermana mayor, Ángela, que era la verdadera enamorada de la música de Nirvana. Yo aún tenía la habitación llena de juguetes, pero después de la muerte de Kurt ella me regaló el MTV Unplugged, mi primer disco del grupo.

Mientras investigaba para preparar el libro, ¿ha descubierto algo que no supiera sobre él y le haya sorprendido? La sorpresa me la llevé al descubrir que la carta de suicidio se la escribió a Bodha, su amigo imaginario de la infancia. Supongo que Freud tendría muchas cosas que decir...

¿Cuál es su canción favorita de Nirvana? All Apologies, por todo lo que significa. En la letra se lamenta por no haber sido capaz de cumplir las expectativas que había sobre él y pide disculpas a su mujer y a su hija.

¿Hay algún personaje actual que calificaría como “el Kurt Cobain del siglo XXI”? Cobain es muy de los noventa. Es la personificación del desencanto de los jóvenes del fin del milenio. La forma de vida ha cambiado mucho, los jóvenes de ahora tienen otros retos y las figuras musicales que los representan se parecen bastante poco al líder de Nirvana.

Hagamos ficción: ¿y si no hubiese muerto? Tendría tripa y menos pelazo... Lamentablemente, Kurt Cobain es una leyenda porque murió. Si siguiera vivo seguro que su música tendría otra historia, aunque seguro que sería igual de buena.