Cientos de personas se concentran en la región para exigir a Sánchez que "respete" la Constitución y la soberanía

El texto reclama al nuevo Ejecutivo que "combata a los enemigos del orden constitucional", logre la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y detenga al actual presidente de Cataluña, Quim Torra.

"Porque dentro de España cabemos todos. Todos menos los que quieren romper el marco de convivencia utilizando las instituciones para sus intereses de partido, debilitando la democracia como ya han hecho los aliados de este Gobierno en países hispanoamericanos", proclama.

En este sentido, avisa de que "no hay Gobierno nacional ni entidad supranacional" que pueda "usurpar" la "patria" al pueblo español y, por tanto la plataforma 'España Existe' llama a los ciudadanos a gritar 'España existe' en el actual momento de "profunda descomposición y crisis nacional".

EN GUADALAJARA

Al grito de '¡Viva España!', 'España existe' y 'Puigdemont a prisión', en la Plaza Mayor de Guadalajara se han concentrado algo más de 300 personas para clamar precisamente que 'España no es un mito' y para exigir al Gobierno que respete la soberanía del pueblo español y la Constitución.

Entre los aplausos de varios cientos de personas, la diputada Mireia Borrás, acompañada, entre otros, del presidente de la gestora de Guadalajara, Josué Martín, así como otros cargos políticos de la capital alcarreña y otros municipios de la provincia, ha sido la encargada de leer el manifiesto que ha finalizado con un '¡Viva España!' y '¡Viva el Rey!' y 'España, unida, jamás será vencida'.

El fin de la concentración lo ha marcado el himno de España y, a la misma hora, en Sigüenza, ha tenido lugar otra concentración a la que han asistido otros cargos orgánicos de la formación de Santiago Abascal.

EN CUENCA

En Cuenca más de medio centenar de afiliados y simpatizantes de la formación se han concentrado bajo los arcos del Ayuntamiento de la capital, en la Plaza Mayor. Ahí, el coordinador provincial de Vox y candidato al Senado en las dos últimas elecciones generales, David Borja, ha sido el encargado de leer el manifiesto.

En la concentración en la capital conquense no han faltado las banderas del país y los carteles con el lema 'España Existe', quienes han acompañado a Borja durante la lectura del manifiesto.

Vox Cuenca también han convocado concentraciones en otros ayuntamientos de la provincia donde tienen representación como Valverde de Júcar y Motilla del Palancar.

EN TOLEDO

En Toledo capital, la diputada Inés Cañizares, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que "al margen de ideologías y partidos políticos" Vox se ha sumado a estas concentraciones para defender la unidad de España y la defensa de la Constitución.

"No queremos un Gobierno que ponga en mano de los separatistas la unidad nacional, que creemos que está en peligro", ha advertido Cañizares.

En Talavera de la Reina, el diputado de Vox Manuel Mariscal ha leído el manifiesto en la plaza del Pan en una concentración en la que han participado unas 300 personas portando banderas de España. La lectura del manifiesto ha terminado con el himno de España.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Mariscal ha criticado a Pedro Sánchez al que ha calificado como persona "sin escrúpulos" por "estrechar la mano con lo peor que tiene la política que son los separatistas y los bilduetarras".

También se ha referido a las declaraciones de la senadora Montse Muro, que aseguraba que estas concentraciones eran el "berrinche del mal perdedor", y a la que ha dicho que esto va a ser más que un berrinche pues va a durar hasta el final que será "cuando se venza a este Gobierno que ha llegado a la Moncloa mintiendo a los votantes socialistas", que no votaron por una consulta en Cataluña que va a hacer "que un catalán tenga derecho a decidir sobre el futuro de España y un toledano o un talaverano no lo pueda hacer", o que no han votado por un Gobierno de Pablo Iglesias.

Las concentraciones se han repetido en Torrijos, Ocaña, Quintanar de la Orden, IllescasConsuegra, Madridejos, Casarrubios del Monte y Cervera de los Montes.

EN CIUDAD REAL

Unas 450 personas, según la Subdelegación del Gobierno, y unas 300, según los organizadores, se han reunido en la Plaza Mayor de Ciudad Real a apoyar la concentración convocada por la plataforma 'España existe' y apoyada por Vox.

En la concentración de Ciudad Real, el diputado nacional de la formación de Abascal Ricardo Chamorro ha sido el encargado de dar lectura la manifiesto. En la lectura ha estado acompañado, entre otros por el presidente de la comisión gestora de Vox en Ciudad Real, Luis Blázquez, y por el concejal en la capital, José Antonio Ruiz-Valdepeñas.

Tras la lectura, Chamorro ha manifestado a los medios que su presencia viene motivada en que "España no es un mito", que "no van a permitir que se relativice su existencia" y que "los ciudadanos no van a permitir que se esté continuamente cediendo a los desleales de España".

Además de en la capital se han sucedido concentraciones similares en otros pueblos de la provincia. Concretamente, en Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Tomelloso, Campo de Criptana, Socuéllamos y Puertollano.