Una joven con cáncer de cérvix lleva un mes esperando radioterapia en Sevilla

Una mujer de 29 años, enferma de cáncer de cérvix en una etapa más agresiva tras haber pasado ya por la quimioterapia, fue informada hace un mes de que tenía que recibir radioterapia en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero asegura que ha pasado todo el mes sin recibir el tratamiento porque le dijeron que el servicio estaba cerrado, informa el Diario de Sevilla.

No ha sido hasta esta semana de enero cuando le han dado cita en Oncología para empezar la semana que viene las sesiones de radioterapia. La familia se queja de que en casos como el de la joven, el tiempo es oro, porque el cáncer va avanzando. "La joven sólo decía que se quiere morir y su madre no paraba de llorar", asegura al Diario de Sevilla una familiar de la joven.

El Hospital Virgen del Rocío ha informado de que el servicio no se interrumpió durante las Navidades y creen que la familia pudo interpretar mal otro hecho: que la agenda del médico estaba cerrada y en ese momento no se daban citas, aunque admiten que la respuesta a la paciente no fue la adecuada.

Según las fuentes del hospital consultadas por el Diario de Sevilla, es normal que se produzca una espera de varias semanas para recibir radioterapia, debido a que quiere un protocolo y puede pasar tiempo entre la programación del tratamiento y su recepción.