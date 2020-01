Café Ibiza entrega casi 3.600 euros a Faro tras el Reto 2020

Lidia Sáenz y Marga Martínez, miembros de la junta directiva, y María Soto, psicóloga de la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, FARO, se han acercado hoy al Café Ibiza para recoger el cheque.

El reto de esta edición era superar los 2.020 euros, cifra que corresponde con el año 2020. Una cantidad que se superó en apenas dos horas. Cuando finalizaron las tres horas, el nuevo récord de este vermú solidario se situó en 3.596,20 euros.

Como novedades en este reto solidario, hubo un cortador profesional de jamón ibérico y la actuación del dúo riojano tributo a The Beatles The Nowhere Plan. En esta edición, además, se ha contado con las empresas Bodegas Olarra, Pan Caliente, Martini, Jamones Galilea, Casa Ortiz, Amstel y Juice & World como patrocinadores.

El dinero recaudado irá destinado íntegramente a la investigación, concretamente a la Unidad de terapias avanzadas para cáncer infantil del Hospital Universitario de La Paz de Madrid.

El próximo año volverá a celebrarse el reto, contando de nuevo con un grupo de música en directo, y el reto será alcanzad 2.021 euros.

RETO 2020 Esta iniciativa comenzó en 2017 y en sus dos primeras ediciones se celebró en la Cafetería Casablanca de Logroño. En esos retos, las organizaciones beneficiarias fueron la Cocina Económica y Manos Unidas.

En 2017, se consiguió destinar 2.563,20 euros a la Cocina Económica. En 2018, y en apenas tres horas, se recaudaron 2.180 euros para Manos Unidas.

Ante el gran éxito de estas dos citas, se optó por trasladar el vermú solidario a un local mayor, en este caso a Ibiza 1941, y nuevamente se superaron las expectativas. El año pasado se recaudaron 2.781,70 euros para la Fundación Pioneros.

FARO La Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, FARO, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños diagnosticados de cáncer y de sus familiares en las distintas fases de la enfermedad y en los problemas derivados de ella y del tratamiento. En 2019 celebró su 20 aniversario desde su fundación, el 3 de junio de 1999.

El trabajo de FARO se dirige a toda la familia a lo largo de las distintas etapas de la enfermedad; porque el cáncer no afecta solo al niño, sino a los diferentes miembros del núcleo familiar, padres y hermanos especialmente.

Entre los servicios que ofrece la asociación destacan: información y asesoramiento; apoyo emocional; búsqueda y coordinación de las ayudas psicológicas, educativas y económicas que pudieran necesitar el niño con cáncer y sus familias; apoyo económico; y apoyo educativo en el domicilio.

El dinero de este Reto 2020 irá destinado a la Unidad de terapias avanzadas para cáncer infantil en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, donde reciben tratamiento muchos de nuestros niños y adolescentes.

De esta manera se quiere apostar por la unión de la práctica clínica y la investigación con el objetivo de aumentar las tasas de supervivencia de cáncer infantil, que tras décadas situadas en cifras cercanas al 75 por ciento, han sufrido un estancamiento en los últimos años.