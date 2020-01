Más Madrid fuerza este viernes un pleno extraordinario ante la llegada de los residuos del este a Valdemingómez

Más Madrid ha conseguido forzar un pleno extraordinario este viernes ante el "sí unilateral" del Gobierno municipal a la llegada a Valdemingómez de 220.000 toneladas de residuos procedentes de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este en una decisión en la que PP y Cs mostraron sus divergencias.

Esas nuevas toneladas suponen incrementar en más de un 20% cada año el volumen de residuos que llegan al parque tecnológico, ha desgranado Más Madrid que solicitó la celebración de este pleno monográficos sobre este asunto.

De hecho fue Cs, con la hoy vicealcaldesa, Begoña Villacís, al frente, el grupo que en la pasada legislatura, en diciembre de 2018, promovió y consiguió aprobar una moción en pleno rechazando la llegada de más toneladas de basuras a Valdemingómez.

Y Cs se mantuvo en su posición cuando ya en esta legislatura, con los 'naranja' en el gobierno, apoyó la proposición presentada por Más Madrid y PSOE, con la abstención de Vox y PP, para que no llegaran toneladas adicionales de residuos.

En el acuerdo plenario, no vinculante, se instaba al Gobierno municipal a aplicar la Estrategia de Residuos 2018-2022, que suponía cerrar la incineradora en 2025, y que elabore un informe técnico con las consecuencias sobre el medio ambiente y la salud ante la potencial llegada de más de 220.000 toneladas adicionales.

Sin embargo, el 'sí' a la Mancomunidad del Este llegó el pasado 27 de diciembre, con dos meses iniciales en pruebas antes de firmar el preceptivo convenio: el Ayuntamiento de Madrid asume "de manera transitoria y excepcional la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este". Los residuos de los más de 775.000 habitantes de los 31 municipios del este comenzarán a llegar a Valdemingómez desde el pasado 28 de diciembre.

El Gobierno municipal dio luz verde a que se admitan como máximo 220.000 toneladas en doce meses siempre que se traten únicamente los residuos domésticos procedentes de la recogida domiciliaria, excluyendo los peligrosos o no autorizados para su tratamiento. Eran dos de las seis exigencias que puso encima de la mesa el Ayuntamiento y que fueron aceptadas en su totalidad por la Mancomunidad del Este.

La primera de ellas es la de la reciprocidad, esto es, cuando la planta de Loeches que sustituirá a la de Alcalá de Henares esté funcionando, Valdemingómez enviará la misma cantidad de residuos domésticos que haya recibido. Además la Mancomunidad se hará cargo del traslado de los residuos desde Valdemingómez hasta el complejo de Loeches.

Más Madrid consiguió las firmas necesarias para forzar este pleno extraordinario, para el que reclamaban desde el pasado 30 de diciembre la documentación necesaria relacionada con la decisión de trasladar temporalmente 230.000 toneladas más de residuos. Finalmente, y tras reclamarla ayer vía escrito, ha llegado al grupo este jueves, en torno a las 14 horas, han indicado fuentes del grupo a Europa Press.

En Más Madrid, igual que en el PSOE, echan en falta conocer sobre en base a qué informes técnicos o convenios se tomó una decisión que afecta a la vida de los vecinos y vecinas de los distritos del sur.

En la misma línea, el grupo municipal socialista, que comparte partido con el alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad del Este, ha criticado que el 'sí' se ha tomado "sin informes de impacto, sin consultar a los distritos afectados y todo ello ante Cs, que se ha mostrado como una "máquina de cambiar de opinión".

Begoña Villacís declaraba el pasado 30 de diciembre que la capital "no va a aceptar ni un kilo de basura más" después de las toneladas del este y llegó a pedir a la oposición de Más Madrid y PSOE que sea "valiente" para denunciar la situación provocada por "un alcalde socialista", el de Alcalá de Henares.

La vicealcaldesa llegó a censurar que la Mancomunidad del Este "haya chantajeado" con la colmatación del vertedero para acudir a Valdemingómez. Según Villacís, el regidor de Alcalá "no ha asumido su responsabilidad" y ha obligado a esta decisión.

Villacís ha remitido una carta a la Comunidad de Madrid en la que pide un informe sobre la situación de todos los vertederos de la región y de las macomunidades porque Madrid "no va a aceptar ni un kilo de basura más".

La edil de Cs llegó a afirmar que había intentado todas las vías para evitar que la basura del Henares acabase en Valdemingómez, incluso pidió a la Comunidad que se empleara el vaso de Loeches mientras se termina el vertedero que se está construyendo. La propuesta fue rechazada por un criterio técnico, una sentencia de la UE que impedía su uso.

"Depende de la Comunidad de Madrid y teníamos las manos atadas. La situación actual no nos gusta, pero estábamos sin margen", se justificaba. Y también remarcaba que en la decisión tomada no prevalece la postura de Almeida sobre la suya. "Somos un Gobierno y la decisión es del equipo de Gobierno, no del alcalde. Somos generosos y tenemos que pactar", apostillaba.

La vía judicial es una de las puertas que ahora se abre. La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) está analizando si acudirá a la justicia para tratar de frenar la llegada de estos residuos, además de la concentración convocada por las asociaciones vecinales de Vallecas para el próximo 19 de enero a las 12 horas frente al Palacio de Cibeles para evitar que su barrio se convierta "en el vertedero de la región".

Más Madrid también anunció que solicitará medidas cautelares para que se suspenda la decisión de llevar los residuos del Henares a Valdemingómez.

Además Más País, con la diputada Inés Sabanés al frente, denunciará a la Comunidad ante la Comisión Europeapor la "falta de planificación en la gestión de los residuos y por la evaluación de los planes de gestión de los mismos".

Inés Sabanés ha remarcado que no sólo está colmatado el vertedero de Alcalá sino que están al límite los de Pinto y Colmenar Viejo, "lo que sitúa a la Comunidad en un posible incumplimiento de la directiva 2008/ 98/ CE".