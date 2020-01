Tudanca califica de "intolerables" declaraciones de ERC y Bildu y también las aportaciones de "las derechas"

Así lo ha señalado Tudanca en una rueda de prensa que ha convocado en la tarde de este martes, su primera comparecencia con los medios de comunicación del año 2020, en la que ha mostrado la satisfacción del PSCyL por la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, a quien ha apuntado que ha trasladado ya sus felicitaciones.

Sobre el debate de Investidura celebrado en las últimas jornadas, Luis Tudanca ha calificado de "intolerables" las declaraciones de ERC o Bildu, "pero no menos repugnantes" ha asegurado que le han parecido las palabras de Santiago Abascal este martes en las que relacionaba a los extranjeros con delitos contra la libertad sexual, en lo que para él supone un "discurso del odio".

Lo mismo ha señalado de "las aportaciones de las derechas", de cuyos partidos ha añadido que "a veces cuesta distinguir la derecha de la extrema derecha", ya que han hablado de "golpes de estado, atentados contra la democracia", y han calificado al nuevo gobierno de ilegítimo.

En todo caso, Tudanca ha defendido que "por más que se repita" la "mentira" de que el PSOE ha negociado con Bildu "no se convierte en verdad", ya que "no ha pasado", al tiempo que ha mantenido que ningún diputado independentista "ha votado a favor" de la investidura de Sánchez, e incluso doce de ellos, en referencia a Junts per Catalunya y la CUP "han votado lo mismo que Abascal, Arrimadas y Casado para intentar impedir el Gobierno de Pedro Sánchez".

También se ha referido Tudanca a las amenazas que han denunciado haber recibido algunos diputados socialistas como el segoviano José Luis Aceves, algo que también ha etiquetado como "intolerable" por ser "chantajes" a diputados del país y de la comunidad, intentando evitar que "se exprese la voluntad de los electores en las urnas".

Así, Tudanca ha apoyado las denuncias contra esos "discursos del odio" pero ha recordado que los socialistas han "demostrado hoy, como desde hace 140 años" su solidez y firmeza. "No nos achantamos, ni nos achantaremos, no nos van a poder vencer con amenazas. Que se relajen porque se les va a hacer larguísimo", ha apostillado.

Por otra parte, al ser preguntado sobre las peticiones de la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, de que diputados socialistas no siguieran la disciplina de voto del grupo para evitar la investidura facilitada por el independentismo ha recalcado que "todo lo que diga Ciudadanos" le "parece irrelevante a estas alturas", ya que tiene "menos diputados que presidentes de comunidades autónomas del PSOE".

Tudanca ha querido recordar la investidura del 'popular' Mariano Rajoy hace algo más de tres años cuando considera que "las derechas intentaron romper" el PSOE para facilitar el Gobierno del PP fruto de la abstención. Él ha apuntado que entonces no lo apoyó porque "el PP no se lo merecía" ya que "nunca iban a cumplirlo en la situación contraria", algo que considera demostrado ya que "nunca" se han planteado una abstención "técnica o patriótica".

De la misma manera que, ha recordado, "nunca se plantearon" en Castilla y León "cumplir la palabra que dieron", asegura, para haber apoyado un gobierno socialista el pasado mes de junio. En todo caso, ha aseverado que los socialistas tienen la conciencia "muy limpia", mientras que sospecha que la derecha "hace estas cosas probablemente porque no tengan la misma conciencia".

Como conclusión, ha incidido en celebrar la investidura de Sánchez ya que consideraba necesario "poner fin a una situación de bloqueo insostenible" para poder resolver los problemas de esta tierra y del país gracias a que "ha triunfado la democracia, la concordia y el dialogo".