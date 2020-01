Puig nega "incomoditat" pel pacte amb ERC: "Estem d'acord amb el trànsit cap a la normalització d'Espanya"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes a les portes del Congrés dels Diputats, on assisteix al debat d'investidura del candidat a president del Govern, Pedro Sánchez. Segons el 'president', el que hi ha és "esperança" en què es "desbloquege" la situació a Espanya "definitivament" i que el país tinga un govern que aposte "per justícia social" i pel "retrobament entre espanyols".

"Crec que el camí, malgrat els disturbis del cap de setmana, avança pel que ha de ser la convivència", ha apostat. Així, preguntat per si alguns barons del PSOE se senten un "poc incòmodes" amb el pacte, ho ha descartat perquè "estem d'acord amb el trànsit cap a la normalització d'Espanya". "Els espanyols han hagut de votar dos vegades però han dit clarament que volien un govern liderat per Sánchez", ha manifestat, per a assegurar que "per descomptat" hi ha tranquil·litat en les files socialistes. "I sobretot il·lusió i esperança", ha ressaltat.

En aquesta línia, i preguntat per si li agrada l'acord amb ERC, ha recalcat que l'acord és "fonamentalment amb Podem per a fer un govern de coalició i hi ha altres grups com a ERC que han facilitat que hi haja govern". Respecte a si hi ha "lletra xicoteta", ha indicat que l'acord "sempre va a estar dins de la llei, no pot ser d'una altra manera". "El diàleg és consubstancial a la democràcia i la llei i l'Estat de Dret és la democràcia; no pot haver-hi espais opacs a la realitat democràtica", ha argumentat.

Sobre este tema, ha lamentat: "Desgraciadament, la dreta mai ha sigut generosa; en la història, mai han sigut generosos amb Espanya i mai han donat mostres de suport a la governabilitat quan no ha sigut protagonitzada per ells. Cap novetat sota el sol". Ara, ha dit, "es tracta que el carrer no s'inflame del combat estrambòtic que es vol protagonitzar en l'hemicicle".

Puig ha posat l'accent que totes les "amenaces" que se senten ara pel pacte de govern també se sentien a la Comunitat Valenciana, però l'autonomia que porta ja quasi cinc anys de govern progressista.

"Deien que seria el gran fracàs econòmic i s'han creat 300.000 llocs de treball i han millorat els indicadors socials", ha defès el 'president', qui creu que el nou govern adoptarà mesures que connectaran amb les dutes a terme per governs progressistes, com a la Comunitat, entre elles, el cofinançament dels copagaments o obrir noves expectatives per a l'escola pública i la sanitat.