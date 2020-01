La biciterapia aparca en La Gota de Leche en una programación que incluye a Bob Pop y diversos talleres

La concejala de Educación y Juventud, Elizabeth Peltzer, ha presentado hoy, en rueda de prensa junto al responsable de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Logroño, Alberto Martínez, la programación que ofrece La Gota de Leche para el primer trimestre del año.

Se desarrollan, ha señalado, sustentados en tres pilares: talleres, conciertos y exposiciones. La Gota de Leche, ha recordado, "es el lugar donde la juventud logroñesa, de entre dieciséis y 35 años, puede crear, descubrir y expresar sus inquietudes".

Martínez ha destacado la celebración, del 2 al 30 de enero, de la exposición Biciterapia, de la que ha esperado que "lleve a otras actividades" alrededor de esta práctica.

La muestra, de Israel Murria y Ana Díaz (i2fotos) promociona la bicicleta como terapia contra el aburrimiento, enseñando las diferentes clases de bicicletas que existen en combinación con paisajes de La Rioja.

También ha subrayado la organización de un taller de cocina para enamorados, alrededor del Día de San Valentín; y la cuarta Feria de Educación, en la que los propios jóvenes orientarán a sus compañeros después de recabar información.

Asimismo, ha subrayado que La Gota de Leche acogerá el 25 de enero, de 11 a 14 horas, la jornada Rioja Diversa, I Encuentro sobre Diversidad Afectivo-Sexual e Identidad de Género, organizado por el colectivo Gylda.

Comenzará con un acto abierto a todo el público con la participación de Bob Pop (Roberto Enríquez), escritor, columnista y colaborador en televisión; y seguirá con grupos de trabajo.

Este mes de enero se inician los cursos de audiovisuales, dirigidos a personas de 16 a 35 años. Del 21 al 23 de enero, de 20:15 a 21:45 horas, se impartirá el curso práctico de edición con Adobe Photoshop, en el que se enseñará a recortar fotos, ordenar las diferentes capas, añadir títulos, usar efectos, corregir el color, etc. El taller tiene un máximo de cinco plazas y tiene una cuota de 5 euros. Las inscripciones se pueden realizar desde hoy, 7 de enero.

Posteriormente, del 27 al 29 de enero, se realizará un curso de sonido en el cine, que contará con ocho plazas. Este taller está enfocado a jóvenes que quieran realizar cortometrajes y deseen mejorar este aspecto de la filmación.

En él se darán nociones generales de cómo aplicar las diferentes técnicas de sonido al cine y a la televisión. Este curso contará con una segunda parte del 10 al 12 de febrero, en el que podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Los cursos de audiovisuales proseguirán con un taller de iniciación a la edición de vídeo con final cut de Apple, que se impartirá del 10 al 12 de marzo. Este curso cuenta con cinco plazas y tienen una cuota de cinco euros. Durante este mes, durante los días 16, 17 y 18, se impartirá el taller de mezcla, practicando sobre canciones ya grabadas el manejo de distintos plugins sobre una plataforma basada en DAW.

Otra de las líneas fuertes de este trimestre es la música, a través de tres conciertos. El 30 de enero, a las 20:15, Valkor iniciará el ciclo de conciertos que se desarrollarán en el Patio de La Gota de Leche.

El 21 de febrero será el turno de Andrew, un cantautor y compositor estadounidense y el 16 de marzo será el irlandés Gerry Smyth quien cierre esta serie de conciertos.

Del 3 al 27 de febrero ocupará el Patio de La Gota de Leche la exposición 'La mirada nocturna', del grupo de aficionados locales Fotoadictos La Rioja. Diego Minova y Juan Manuel Ceballos organizan esta muestra fotográfica basada en la fotografía nocturna.

La exposición de acuarelas 'Papel Mojado' de Adriana Tuesta, se exhibirá del 2 al 28 de marzo en el Patio. Y le seguirá la muestra 'Miradas en femenino' de Ariadna Martínez Benito y Esther Palomino Muñoz, que del 2 al 27 de marzo, mostrarán en el Pasillo de la planta baja dos maneras de comprender el mundo interior femenino, ambas reivindicando el papel de la mujer en el arte.

Por otra parte, La Gota de Leche acogerá también las exposiciones fotográficas de dos experiencias de la Viajateca. Idoia Gastón exhibirá del 9 al 30 de enero, en el Pasillo de la planta baja, la exposición 'Zambia a través de su gente', producto de sus vivencias como cooperante en este país africano.

El 22 de enero ofrecerá una tertulia viajera en la sala de usos múltiples donde contará sus experiencias y las historias de la gente que conoció durante los seis meses que vivió en Mazabuka.

'In Pakistan, your never know. Gigil-Baltistan y la ruta de la seda' es la exposición fotográfica de Sergio Clemente que se exhibirá en el Pasillo Exposiciones de la planta Baja de La Gota de Leche del 4 al 28 de febrero. El 19 de febrero su autor ofrecerá una tertulia viajera sobre la ruta en moto en solitario que realizó por este país en el que encontró una sociedad hospitalaria, gente amable y acogedora.

La exposición fotográfica 'Retrospectiva viajera 2019' cerrará las experiencias viajeras de este primer trimestre del año con una retrospectiva de los viajes que se compartieron durante el año pasado en La Gota de Leche sobre lugares tan dispares como Laos, Sri Lanka, Camboya, Islandia, República Democrática del Congo, Madeira o Sudáfrica.

Además, Infojoven ofrece diversas actividades durante estos tres primeros meses, como un taller de búsqueda de información sobre estudios universitarios y formación profesional, el 29 de enero; un taller de los juego de mesa modernos Magic Maze y Cubirds, el sábado 1 de febrero, dirigido a padres, madres, maestras, educadores, monitores y niños y niñas a partir de 6 años; el taller 'Cocina para enamorados', el 13 de febrero; y la IV Feria de Educación, el 25 de marzo, en la que se ofrecerá información sobre la oferta educativa para el curso 2010-2021.