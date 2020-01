Las redes se rinden a la tierna mirada de Jennifer Aniston a Brad Pitt en los Globos de Oro

"Sí, me encontraré con Jen, es una buena amiga", respondía un relajado Brad Pitt en la alfombra roja de los Globos de Oro sobre cómo sería volver a estar junto a su expareja, Jennifer Aniston, en una gala de premios y sabiendo los rumores que circulan. Ambos sabían que muchas miradas estaban puestas sobre ellos.

De hecho, el intérprete de 56 años bromeó a conciencia sobre esa continuada y tan cacareada noticia que circula una y otra vez sobre que han vuelto a ser algo más que amigos. "¿La segunda reunión más importante de su año? Entiendo. Esa fue la de Friends. Decían eso, ¿no?", comentó sonriente Pitt ante los micrófonos de Entertainment Tonight.

Pero lo que se ha hecho viral ha sido, precisamente, la mirada que se han echado entre ellos. Concretamente, de Aniston al actor, que recibió el galardón a mejor actor secundario por su papel de Cliff Booth, el doble de acción de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en el último film de Quentin Tarantino, Érase una vez... en Hollywood.

Cuando Pitt subió al recoger el Globo de Oro, los realizadores de la gala no dudaron, durante su discurso, en enfocar a Aniston, que acaba de cumplir en 2019 50 años y los cuales no pudo celebrar llevándose a casa el premio por su nueva serie, The Morning Show, por la que estaba nominada.

Y esa imagen fue la que sirvió a las redes para descubrir qué significa el amor eterno, por lo que decían los ojos de Jennifer Aniston, que miraba tiernamente a su expareja y actualmente uno de sus mejores amigos según fuentes cercanas mientras pronunciaba unas palabras de agradecimiento y aceptación del premio.

Tras asegurar que el resto de los nominados eran sus "dioses" (él era el más joven de una lista con Anthony Hopkins (a quien llamó su mentor), Joe Pesci, Al Pacino y Tom Hanks, dio paso a parte de su equipo, con Tarantino y DiCaprio a la cabeza, aunque luego daremos paso a eso.

Esos camarógrafos son unos loquillos porque mientras Brad Pitt hablaba de su carrera enfocaban a Jennifer Aniston Jajajaja ¿O sea? #GoldenGlobespic.twitter.com/w0EaTU9GAv — pam; (@_pamelomeli) January 6, 2020

Lo curioso es que en un momento dado Pitt se paró, miró a cámara y dio las gracias directamente a sus padres. "Quería traer a mi madre, pero no he podido, porque con cualquier persona a mi lado con la que esté parado dicen que estoy saliendo", exclamó el actor desde el escenario.

Y claro, justo en ese momento las cámaras estaban enfocando a Aniston, que no pudo reprimir el esbozar una sonrisa. Además, en las imágenes de transición posteriores antes de ir a publicidad, se pudo ver cómo era la cara de la actriz durante el speech de Pitt: un poema. Pero un poema entre lo cursi y lo inevitable.

Alguien que me vea como Jennifer Aniston ve a Brad Pitt ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ksLrNQ7c2B — Ángel 'ndrangheta (@MAgne07) January 6, 2020

QUEDATE CON LA QUE TE MIRE COMO JENNIFER ANISTON A BRAD PITT

#GoldenGlobesTNT#GoldenGlobespic.twitter.com/68PJa2Sy4f — LUIS FUNES MORI (@26Coma) January 6, 2020

Si se repite galardón en los Oscar, esperemos que vuelva a haber un realizador con tino que sepa qué espera el público saber. Id est, las reacciones de Jennifer Aniston desde platea y, claro, las de su compañero DiCaprio, porque volvemos a su momento.

Fue otro de los más celebrados del discurso del intérprete de Oklahoma. "También tengo que agradecerle este premio a mi cómplice en el crimen, LDC [Leonardo DiCaprio]. Antes de El renacido, solía ver año tras año a sus co-protagonistas aceptando premios y dándole las gracias profusamente a él", comentó Pitt mientras el ganador del Oscar se lo agradecía con un gesto.

"Y ahora sé por qué es una estrella: él es un caballero", exclamó Brad Pitt antes de dar con la frase perfecta para sacar las risas de todos los espectadores y ruborizar a DiCaprio.

"Nunca estaría aquí de no ser por ti, tío. Y te lo agradezco. Yo habría compartido la tabla", bromeó sobre el más que célebre final de Titanic, del cual odia hablar DiCaprio en las entrevistas y que en la promoción de Tarantino le recordaron tanto Pitt como Margot Robbie a modo de broma.