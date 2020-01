Girauta, a un diputado del PSC: "Tú te tienes que morrear con Bildu porque, sin escaño, no tienes dónde caerte muerto"

El exdiputado de Cs Juan Carlos Girauta se ha enzarzado en Twitter con el diputado del PSC en el Congreso Arnau Ramírez a raíz de los escaños de Ciudadanos en el hemiciclo de la Cámara Baja.

La discusión comenzó con un tuit de Ramírez en el que mostraba lo que se veía desde su escaño del Congreso, con una columna en el medio: "Qué contrariedad. Una columna me tapa todo el grupazo parlamentario de Ciudadanos", ha escrito, con sorna, el diputado del PSC.

Girauta no tardó en replicar a Ramírez. "Entonces eres tú el que está detrás de la columna, Mr. Nobody", le dijo el de Ciudadanos, a lo que el socialista catalán le respondió: "Pues aquí Nobody no ha perdido el escaño, querido".

Entonces eres tú el que está detrás de la columna, Mr. Nobody. https://t.co/KJscUz07Gn — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) January 4, 2020

Girauta, que tras la debacle electoral de Ciudadanos se quedó sin su escaño, zanjó: "De querido, nada. No me jodas. Lo bueno es que yo tenía veinticinco ofertas de trabajo el 11 de noviembre, y tú te tienes que morrear con Bildu porque, sin escaño, no tienes dónde caerte muerto. ¿Lo pillas?".