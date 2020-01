Alba Carrillo, sobre el paso de Adara por 'GH VIP 7': "Yo utilicé la cama para dormir, no para morrearme con nadie"

Poco queda ya de esa amistad que se fraguó en los últimos días de GH VIP 7 entre Alba Carrillo y Adara Molinero y que incluso despertó los celos de Mila Ximénez, la tercera finalista. Y es que las acusaciones entre ambas no dejan de sucederse.

Hace unos días, Alba Carrillo comentaba en Cazamariposas en referencia a su paso por Supervivientes: "Yo soy la ganadora moral del programa. ¡Otra vez me han quitado el maletín y no tocaba!". Y la respuesta de la verdadera ganadora de GH no se hizo esperar.

Así, este jueves, la aludida dejó un contundente mensaje para Carrillo en su cuenta de Twitter, y adjuntando la noticia con las declaraciones de la discordia, escribió: "Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos, dormilona".

Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona 😀 https://t.co/qTCkXuTCe7 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) 2 de enero de 2020

Instagram es la red social que ha elegido Alba Carrillo para responder en esta ocasión al ataque twittero de la ganadora. En un story en el que, de fondo, se ve cómo la exnovia de Feliciano López tiene el vídeo de la final de GH VIP 7 en la televisión, ha replicado: "Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta, siempre pensé e mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por ningún maletín".

De Alba para Adara: "Nunca cambié de chaqueta, siempre pensé en mi hijo, nunca hubiera corneado por un maletín, la cama la usé para dormir no para morrearme para ir a SV"@AlbaCarrilloTW

El ZASCA HA SONADO EN PLUTÓN#BuhoComoTu2Epic.twitter.com/dR8KBJ9Cg8 — Solobúha 🦉🕺🏼 (@solobuhos) 2 de enero de 2020

"La cama la usé para dormir, sí. No para morrearme con nadie, ni conseguir pases a Supervivientes" escribió la finalista como última estocada para terminar, en alusión a la controvertida relación entre Adara Molinero y Gianmarco.