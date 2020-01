Paro.- CCOO y UGT lamentan el "peor diciembre" laboral desde 2011 y la "baja calidad" del empleo creado

El secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, subraya frente a estos datos que el sindicato valora el descenso del paro, pero "no hay motivos para echar las campanas al vuelo". Y es que el descenso del paro ha sido de solo 388 personas, cuando en el mismo mes del año pasado la bajada superó las 1.200 personas, según recuerda.

"Es el peor mes de diciembre desde la parte más dura de la crisis. Desde 2011 no había un diciembre donde el paro bajara tan poco", ha alertado Torres, que además ha insistido en que "este descenso es puramente coyuntural y está asentado en el sector servicios". Las campañas de Navidad y Rebajas, según detalla, han provocado un descenso estacional del paro de 1.910 personas en el sector servicios, mientras que ha crecido la cifra de personas desempleadas en la industria o la construcción.

"Si a nivel cuantitativo los datos son peores que años anteriores, a nivel cualitativo son tremendamente malos: este mes se han firmado en la provincia 8.331 contratos menos que en noviembre y, de ellos, más del 95% han sido temporales. No solo está habiendo una clara ralentización de la bajada del paro, sino que quienes han encontrado un empleo en este mes de diciembre volverán al paro pronto. Estas personas no tienen un horizonte vital despejado, sino que saben que con el fin de la temporada de Navidad y Rebajas en el sector servicios volverán al paro, por lo que el contrato que han firmado no les permite, ni mucho menos, poner en marcha un proyecto de vida digno ni abandonar la precariedad vital", ha señalado José Manuel Torres.

Así, ha señalado "la necesidad de la puesta en marcha cuanto antes de un Gobierno sólido en el Estado que ponga la agenda social en el centro de su acción política", al tiempo que ha exigido "responsabilidad empresarial para acabar con un modus operandi donde la avaricia y el obtener beneficio a costa de todo y a corto plazo está siendo una laminadora de derechos para los trabajadores y las trabajadoras que está provocando también un deterioro de las condiciones de vida de las personas trabajadoras".

En el caso de UGT, el secretario provincial del sindicato, Juan Bautista Ginés, avisa de que "el empleo creado en Sevilla es de muy baja calidad, muy precario", señalando que la contratación indefinida ha bajado en diciembre "un 8,21 por ciento respecto al mes anterior y un 9,32% respecto al año anterior".

"Desde UGT Sevilla queremos recordar que tres de cada diez sevillanos desempleados no tienen prestación alguna y que sigue existiendo una gran brecha salarial que hace que las mujeres desde el 7 de noviembre no cobren por hacer el mismo trabajo que los hombres y esto no se puede permitir. Por ello, desde UGT consideramos urgente la formación de un gobierno progresista para el que el empleo sea su principal objetivo y que ponga en marcha cuanto antes un cambio de modelo económico con políticas que piensen en las personas y sus necesidades reales", indica Ginés.