Anabel Pantoja responde a los insultos por recibir el 2020 en zapatillas de deporte

Anabel Pantoja ha demostrado, en más de una ocasión, no estar dispuesta a que la pisoteen, por mucho que sea un personaje público o haya aparecido en realities de la talla de Gran Hermano VIP. Igual que no tuvo dudas en arremeter contra su compañero de plató en Sálvame Kiko Hernández cuando este aseguró que parecía "un hámster" después de sus últimos retoques, tampoco las tuvo a la hora de responder a aquellos que le acusaron de usar a unas niñas en Cuba para hacer publicidad en Instagram. Y es que sea cual sea la polémica en la que se ve envuelta la sobrinísima de Isabel Pantoja, siempre sabe cómo salir airosa.

Así lo ha demostrado hace poco más de un día, cuando, a través de Instagram, ha querido zanjar los comentarios de algunos usuarios, a quienes, al parecer, no les ha gustado nada que Anabel recibiera el año en zapatillas de deporte y jersey.

Un zasca a tiempo

Lejos de conformarse con las opiniones negativas que algunos de sus más de 900.000 seguidores han vertido sobre la colaboradora, Anabel ha preferido contestarles a todos en un único mensaje. Con él, ha logrado el apoyo de muchos usuarios y, también, el silencio de los más críticos, que esta vez han preferido no juzgar, de nuevo, la ropa elegida para recibir el 2020.

"Quería estar cómoda estando en casa. Y me apetecía ser yo misma, disculpad a todos y todas las que me habéis escrito que cómo podría ir así vestida un fin de año. Pues siendo yo misma, como soy el resto del año, y no disfrazándome. A ser felices y a fijarse en otros detalles causas o motivos muchos más importantes", ha zanjado la polémica la sobrina de la tonadillera, quien ya tiene experiencia en hacer frente a los haters de las redes sociales.

Como cabía esperar, en pocas horas Anabel ha conseguido con su zasca doblar el número de likes de su primera publicación. Además, han abundado los comentarios positivos sobre su valentía para contestar a los críticos siempre que lo considera oportuno y por la elección de un outfit cómodo que le ha permitido disfrutar de los suyos en Cantora, la famosa finca familiar del clan Pantoja.