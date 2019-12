Kiko Hernández cabrea a Anabel Pantoja al compararla con un hámster y esta abandona 'Sálvame'

Anabel Pantoja protagonizó este jueves un monumental cabreo con Kiko Hernández en Sálvame que le llevó a abandonar el plató. El colaborador, en tono de humor, comparó a la sevillana con un hámster por sus recientes retoques estéticos, lo que a esta no le sentó nada bien.

La sobrina de la tonadillera admitió la pasada semana que se retocó los pómulos y los labios para disimular las señales de adelgazamiento, lo que despertó las bromas en el plató. Tras lo sucedido, Kiko Hernández aprovechó este tema para comentar la visita de Pantoja a Mila Ximénez en la casa de Gran Hermano VIP.

"Me sorprende, de verdad, que Mila reconociera ayer a Anabel Pantoja, porque con lo que se ha puesto aquí... [señala los pómulos] parece un hámster", opinó el madrileño, a lo que esta le recriminó: "¿Pero tú te has visto, guapo?".

¡¡La que se ha liado entre Kiko Hernández y Anabel Pantoja porque KH ha llamado Hámster a nuestra pantojita!!!😱🐹 pic.twitter.com/fEn1HQDpB1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 12, 2019

"A mí Kiko no me llama ni hámster ni hámstar ni cobaya ni rata. Yo no le insulto. Cada uno hace lo que le da la gana con su cuerpo. Kiko que opine del corazón o de lo que quiera, pero del físico, precisamente él, no", continuó criticando Pantoja, que valoró que el comentario "iba con mala leche".

De esta manera, la colaboradora se marchó del plató al grito de "yo no insulto a nadie", por lo que el tertuliano la persiguió por los pasillos de Mediaset para pedirle disculpas y calmar "la ansiedad" que le estaba provocando la situación a la prima de Isa P.

La colaboradora del programa de Telecinco aceptó el perdón de Hernández y volvió al plató para merendar con el resto de compañeros: "Retira lo de hámster", le exigió al televisivo, que se llenó la boca de pasteles para darle forma a los mofletes y simular a un roedor.

Finalmente, ambos se dieron un pico y volvieron al plató, donde la sevillana cantó y bailó, entre los aplausos del público, la canción de Isabel Pantoja Porque me gusta a morir.