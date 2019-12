El polémico posado de Anabel Pantoja con un abrigo de piel en Instagram: "No me lo esperaba de ti"

El frío ha vuelto definitivamente a España. Las bajas temperaturas obligan a sacar los mejores abrigos y bufandas del armario, aunque algunos, como le ha ocurrido a Anabel Pantoja, terminan generando más polémica de la cuenta.

En su última publicación en Instagram, la prima de Isabel Pantoja ha posado, según Okdiario, con un abrigo de piel de zorro y mapache cuyo precio ascendería a más de 500 euros, lo que ha generado un sinfín de críticas y comentarios negativos hacia ella.

Completamente de negro, con gafas de sol y gorro para la nieve incluido, Anabel ha posado de lo más sonriente con su abrigo. Una actitud que han reprochado varios de sus seguidores. "¿Usas piel de animales? No me lo esperaba de ti. La verdad es que llevar la piel de un zorro, mapache, conejo o plumón de ganso etc. lo veo una salvajada aparte de una horterada, pudiendo usar pieles artificiales que sirven para lo mismo y no hace falta matar a ningún animal", decía uno de sus haters.

Otro de sus seguidores se mostraba "súper en contra de vestir con piel de animal". Pero no todo eran críticas para Pantoja, también había varios comentarios positivos como "estás guapísima", "estás preciosa" "muy muy guapa" o "guapísima como siempre".

Por el momento, la colaboradora de televisión se ha mantenido al margen de estos comentarios y no ha hecho ninguna valoración al respecto. Basta con echar un vistazo a sus últimas publicaciones en Instagram, donde reúne más de 877.000 seguidores, para comprobar que es una gran apasionada de la moda y de los complementos.

En sus últimas apariciones públicas, Anabel Pantoja acudió a Sálvame para hablar sobre el estado de salud de su abuela tras sufrir un ictus o para mostrar su malestar por la ausencia de Isa P en el hospital tras su último percance.