Detinguda a Dénia per fer-se passar per presidenta d'ONU-Dones a Espanya

La Policia ha explicat que se li atribueix així un delicte d'usurpació de funcions i estafa ja que oferia els cursos en Internet i els dotava d'un fals caràcter oficial. A més, sol·licitava fons per a dur a terme suposats projectes relacionats amb la institució.

Així mateix, la detinguda suposadament havia arribat a impartir conferències i entrevistes en mitjans de comunicació fent-se passar per la presidenta d'ONU-Dones a Espanya i del Comité Nacional Espanyol d'ONU Dones en Internet.

La investigació es va iniciar a mitjan 2018 quan la Policia Nacional va tindre coneixement que ONU Dones havia denunciat una dona que, presumptament, es feia passar per la presidenta d'ONU-Dones a Espanya i del Comité Nacional Espanyol d'ONU Dones en Internet.

La presumpta autora dels fets, a través de les xarxes socials i de diverses pàgines web, sol·licitava fons per a dur a terme diferents projectes relacionats amb la institució a la qual deia representar.

Després de la denúncia, van tindre lloc diverses comunicacions entre l'organització i la investigada amb la finalitat de fer-li entendre la il·licitud de la seua actuació i sol·licitar-li el cessament i desistiment de les seues activitats. Pèro la detinguda es va negar.

Per aquest motiu, la Policia Nacional va iniciar una investigació que va tindre el seu origen en les xarxes socials en les quals la dona participava activament, així com en les pàgines webs vinculades a la mateixa. El resultat que van llançar aquestes primeres perquisicions va ser que, en totes elles, s'identificava com a Presidenta d'ONU-Dones Espanya, havent intervingut en diferents actes com a representant d'eixa Institució. Així mateix, els agents van comprovar que havia arribat a participar en conferències i entrevistes en diferents mitjans de comunicació.

Amb el curs de la investigació, els agents van comprovar que en la pàgina web del suposat Comité Nacional Español d'ONU-Dones -administrada per la detinguda- havia creat un apartat denominat 'CURSOS', on assegurava que, de modalitat online i a distància, eren oficials i capacitaven per a exercir com a Pèrit Judicial davant el Ministeri de Justícia. Superat el curs, els alumnes podrien sol·licitar una plaça com a col·legiats i obtindre un títol acreditatiu en format digital.

Finalment, els agents van detindre la investigada, espanyola d'origen nigerià, a Dénia (Alacant). En l'escorcoll del seu domicili es va localitzar documentació -tant en paper com en format digital- sobre els fets denunciats.