PSPV destaca la "gran alegria" que Sindicatura no aprecie responsabilitat comptable en el Compte General

Així ho ha afirmat Mata després de rebre del síndic major de comptes l'informe de fiscalització corresponent a l'exercici 2018, en el qual la Sindicatura de Comptes crida per l'augment del dèficit respecte a l'exercici anterior" i assenyala que aquesta circumstància "trenca la tendència dels tres últims anys", en els quals "ha estat reduint-se". Igualment, indica que no s'han trobat situacions "en les quals puguen concórrer les característiques de la responsabilitat comptable".

El dirigent socialista ha reivindicat que l'informe confirma que "el Consell del Botànic progressa adequadament" i ha apuntat que l'informe destaca "alguns elements descriptius" com els 1325 milions "reivindicatius" que inclouen, un any més, els Pressupostos de la Generalitat per a 2020.

"Mai ho hem ocultat, sempre ho hem dit i són milions que s'han gastat en polítiques socials", ha afirmat, abans d'afegir: "No volem tolerar ni tolerarem tindre un gasto per davall de la resta de comunitats autònomes en Sanitat, Educació, i Servicis Socials".

En aquest sentit, Mata ha subratllat que "la reivindicació sempre és tractar el dèficit de manera asimètrica en funció del finançament que tinguen les comunitats autònomes". Ha assegurat que tant la Conselleria d'Hisenda com el Ministeri "consideren que el dèficit no pot ser el mateix per a una comunitat sobrefinanciada que per a una infrafinanciada".

Per al síndic socialista, "la gran alegria d'aquest Govern és que no hi ha responsabilitat comptable". Ha destacat que s'ha "passat ja dels anys en què la Sindicatura recomanava anar a altres instàncies, al Tribunal de Comptes de l'Estat o a la Fiscalia a demanar responsabilitat comptable". Al seu juí, s'ha "millorat respecte a la gestió dels anys passats".

Mata ha defès que, "com s'ha robat tant a la Comunitat Valenciana, un dels problemes que té el dret administratiu valencià és que és un dret administratiu defensiu".

"A voltes els mecanismes administratius de contractacions són tan purs i tan estrictes que se'n van dilatant en el temps", ha manifestat Mata, que ha conclòs que aquest informe demostra "l'avanç en l'eficàcia i la transparència de l'administració valenciana".