Muere a los 26 años Kelly Fraser, la cantante inuit que se hizo famosa por imitar a Rihanna en el idioma esquimal

La cantante inuit-canadiense Kelly Fraser, que saltó a la fama en YouTube por hacer versiones de canciones en el idioma inuit, el de los habitantes de las regiones árticas de América del Norte (conocidos popularmente como esquimales), ha fallecido a los 26 años de edad.

El productor de la artista, Thor Simonsen, informó del fallecimiento a The Associated Press, según recogía The Epoch Times, aunque su familia no quiso revelar más datos, ni el motivo del fallecimiento.

Kelly Fraser nació en Sanikiluaq, una pequeña localidad de menos de mil habitantes en la Isla Flaherty en la Bahía de Hudson, en Canadá. La joven había publicado dos álbunes, y fue nominada a los premios Juno canadienses en la categoría de mejor álbum de música indígena.

Kelly Fraser era además de cantante una conocida activista por los derechos del pueblo inuit y de hecho, su salto a la fama se produjo por una versión de la canción Diamonds de Rihanna que hizo en YouTube, cantando ese tema en su idioma materno, el de los inuit.

"Soy Kelly Fraser, una cantante pop inuk de Sanikiluaq, Nunavut, y estoy publicando un recordatorio diario para recoger donacionespara mi kickstarter para mi próximo álbum. #Decolonize , Creo que es importante compartir la historia de los pueblos indígenas a través de la música con pop / edm / rock en inglés / inuktitut", escribía en Twitter la joven poco antes de fallecer.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIskellyfraser%2Fstatus%2F1196120831757303808&widget=Tweet