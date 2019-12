La Diputación aprueba los criterios para elaborar el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2020-2024

La portavoz de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, y el diputado provincial socialista Manuel Chicón han aclarado que se abstienen para no obstaculizar el plan aunque no están de acuerdo en los fondos previstos, que "se recortan", y en que se haya "roto el consenso" con la antigua Concertación, como un aumento anual del diez por ciento.

Sánchez ha criticado que en este plan el equipo de gobierno de PP y Cs "ha renunciado a cumplir con el acuerdo que había: ir aumentándolo un diez por ciento hasta que se recuperara la financiación perdida en 2011". Es más, ha sostenido que con el planteamiento a cinco años "ni siquiera se llegará a final de mandato a lo que los ayuntamientos recibían en 2011".

Así, ha agregado que 60 municipios de los 88 menores de 20.000 habitantes "verán cómo siguen sin llegarles los fondos necesarios para desarrollarse y trabajar". "Vamos a estar de acuerdo en el plan, porque da sustento a estos ayuntamientos pero no estamos de acuerdo en cómo se ha desarrollado; nos abstendremos para no perjudicar a los ayuntamientos".

En los mismos términos, el socialista Manuel Chicón ha incidido en que este es "uno de los programas más importantes y a la primera oportunidad que tienen le dan un tajo a los ayuntamientos". "Es un ataque directo a los ayuntamientos y lo peor es que han roto el consenso", ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que este plan estaba "fuera de todo ámbito político" al ser una herramienta "vital para los municipios y que no entendía de colores políticos y sí de las necesidades de los ayuntamientos". A su juicio, es un "ataque" a los pequeños y medianos municipios, mostrando su disconformidad con los criterios previstos por el equipo de gobierno provincial.

"Del diez por ciento de aumento se pasa a un 2,8 por ciento, que es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades del municipio", ha lamentado Chicón, quien ha aludido también a que hay "un grave problema con los tiempos" al prolongarse la aprobación futura del plan en sí, "que en un escenario normal se irá a junio", preguntándose qué harán los municipios sin poder prestar esos servicios incluidos en la Concertación. Incluso, ha agregado, servicios como mantenimientos y desratizaciones "se irán a noviembre".

Por todo ello, he reivindicado una "reformulación y reorientación" del Plan de Asistencia y Cooperación. Así, pese a que se abstienen para "no bloquear el plan", ha insistido en la "ruptura" del consenso que había.

Al respecto, el portavoz del PP, Francisco Oblaré, ha lamentado que la oposición no respalde los criterios y directrices para la elaboración de la antigua Concertación para los próximos cinco años y, aunque ha admitido que le gustaría una mayor financiación, ha apuntado que no se ha podido sacar antes adelante porque "antes de las elecciones municipales se reunió la mesa para dejar planteado el marco de este plan siguiente, al menos la anualidad de 2020, y se esgrimieron argumentos como que íbamos a condicionar posibles nuevas corporaciones".

"Cada uno tiene su estrategia política y esto se paró sabiendo las consecuencias de no tramitar, al menos, la anualidad 2020 con un acuerdo previo que sí había. Ese consenso se rompió ahí y lógicamente no se pudo tramitar", ha explicado. Respecto a la disminución del porcentaje de aumento, ha apuntado al Gobierno en funciones y a que no se sepa qué ocurrirá con la financiación, rechazando que ahora se destine menos dinero que con gobiernos socialistas en la institución.

CONVENIO PARA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

En el pleno se ha aprobado por unanimidad la aprobación de un convenio de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos de 17 municipios -Alameda, Almargen, Archidona, Campillos, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario y Villanueva de la Concepción- para mejorar infraestructuras hidráulicas y de abastecimiento domiciliario de agua potable de la comarca de Antequera.

Serán un total de 34 actuaciones que contarán con 4,9 millones de euros, con el objetivo de que estén concluidas en diciembre de 2022. Las dos líneas de actuación serán mejorar la potabilidad del agua y optimizar el consumo.

Uno de los problemas que sufren los municipios de la zona es la concentración de nitratos en los acuíferos, derivado del uso de fertilizantes en la agricultura, de ahí que haya que mejorar las infraestructuras de potabilización. Además, el mal estado de las redes de abastecimiento hace que en algunos casos se pierda más del 50 por ciento del agua que se consume, por lo que se deben mejorar o reparar las infraestructuras existentes.

MEDALLA PARA CHICANO

El pleno ha aprobado, asimismo, una moción institucional, a propuesta del PSOE, para que la Junta de Andalucía otorgue la Medalla de Andalucía a título póstumo al pintor malagueño Eugenio Chicano, fallecido el pasado 19 de noviembre.

Durante la sesión, además, se han debatido mociones de los diversos grupos. Así, los 'populares', con el voto a favor de Cs, ha reprobado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por la "intervención" de las cuentas andaluzas, culpando a la propia dirigente socialista, que era consejera del ramo cuando se incumplió el objetivo de déficit.

Asimismo se ha debatido una moción del PSOE para que haya cambios en el pago de los materiales del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), a lo que el portavoz 'popular' ha incidido en que en esta sesión se ha dado luz verde por unanimidad a ampliar el plazo de justificación, de noviembre a finales de diciembre de 2019, de las obras y servicios concedido a las entidades locales beneficiarias.

Oblaré ha defendido que se ha pagado lo adeudado de 2017 y se está trabajando para agilizar el pago de 2018, incidiendo en que los municipios deben justificar haber realizado los trabajos. "Estamos en la predisposición de adelantar el dinero cuando nos lo justifiquen, sólo tienen que traer el proyecto presentado al Sepes, el acta de replanteo y otro documento más, así de simple", ha explicado.

Ha indicado el portavoz del PP que no se puede adelantar el dinero sin justificar los proyectos y ha recordado que la de Málaga es la única diputación andaluza "que pone la parte de material de los ayuntamientos".

El socialista Manuel Chicón ha hecho hincapié en que la Diputación recibe adelantado el PFEA por parte de la Junta "y está pagando a finales de 2019 lo que recibieron en 2017. Tienen que cambiar el sistema. Es una propuesta lógica, facilita a los ayuntamientos que hagan su trabajo con normalidad".

Es más, ha recalcado que se debe adelantar un 60 por ciento del dinero en el año en curso y el 40 por ciento restante al año siguiente, algo que ha recibido el voto positivo de PSOE y Adelante pero no del equipo de gobierno de PP y Cs.

Otras mociones debatidas en el pleno ha sido una de Adelante Málaga sobre autoconsumo energético, que no se ha aprobado, y en la que se pedían, entre otras medidas, que la Diputación desarrollara un plan de instalaciones de autoconsumo en los municipios de menos de 20.000 habitantes y subvenciones para este tipo de proyectos.

Sí se ha aprobado por unanimidad, con enmiendas, una moción de Cs para que el Gobierno central apruebe, una vez constituido, una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo.