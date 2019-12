El adorable vídeo de Rosalía de pequeña tocando la guitarra y haciendo muecas

Rosalía, una de las artistas españolas del momento, se ha convertido en una estrella internacional. Ha llegado a compartir momentos con Kylie Jenner, Dua Lipa o Pedro Almodóvar.

El último en hacerlo ha sido Travis Scott, con el que ha colaborado para el remix de la canción del rapero Highest on the Room. La trayectoria musical de la catalana ha sido una carrera a fondo, ya que no ha parado de trabajar y estudiar música. Y lo lleva haciendo desde pequeñita.

Así lo demostró en su cuenta de Instagram, donde compartió en sus historias un vídeo en el que sale tocando la guitarra española cuando era niña. La cantante grabó con el móvil la pantalla del ordenador mientras veía los vídeos, de hecho, se la oye, tanto a ella como a sus acompañantes, reírse de fondo.

El mood de @rosaliavt en clase de música de pequeña soy yo 24/7 pic.twitter.com/W7i7cm2gKk — Alberto Palao (@PalaoZzz) December 26, 2019

Lo que más llamó la atención es que también se ve a otra niña tocando la flauta travesera en lo que parece una clase de música. Mientras tanto, Rosalía está apoyada en un mueble mirándola y poniendo cara de aburrida.

De manera indiscreta, se ve a la cantante haciendo muecas y poniendo los ojos en blanco. "Mazo chula", dijo refiriéndose a la actitud pasota que tiene en el vídeo. Aun así, es más que obvio que Rosalía comenzó a hacer estos gestos cuando se da cuenta de que la están grabando, por lo que es todo una inocente broma.