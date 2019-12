Més salari, major conciliació i formació, desitjos laborals dels treballadors valencians per al 2020

En eixa enquesta s'ha preguntat als treballadors sobre les seues preferències respecte a les condicions laborals que tenen i també per altres qüestions com el clima laboral, la conciliació o els propòsits que pensen que tenen les empreses en les quals treballen de cara a les seues plantilles en matèria salarial i de contractació. A més, han descrit els seus propòsits laborals per al 2020 i envers la seua empresa de cara a aquest nou any.

En totes i cadascuna de les edicions d'aquesta enquesta els treballadors indiquen que un augment de sou seria el millor regal que podrien tindre de cara al nou any i un any més el 72,3% dels valencians afirma que un increment salarial seria el millor que podria portar-los el 2020 (un any arrere era el 47%, per la qual cosa l'increment és molt notable).

No obstant açò, les facilitats per a conciliar cada vegada aconsegueixen una major rellevància i són, de nou, el segon desig més assenyalat (el 42,5% d'enquestats escullen aquest regal). En tercer i quart lloc els professionals en actiu demanden més formació (31,7%) i un ascens (20,7%).

En menor mesura, els enquestats apunten al salari en espècie (xecs-menjada, guarderia, mòbil, segur mèdic), seguit d'un canvi de funcions en l'empresa, tindre més vacacions i, finalment, un canvi de cap, com a millors regals per a 2020.

Per sexes, el rànquing no mostra grans variacions. No obstant açò, s'aprecien algunes desviacions, com en el cas d'un canvi de funcions que és el quart desig més sol·licitat per ells, mentre que cau al sisé lloc en el cas d'elles. Les treballadores, per la seua banda, opten en major mesura per la conciliació de la seua vida personal i la seua vida laboral. En el cas dels ascensos, són més demandats pels homes que per les dones.

També hi ha variacions per grups d'edat. Els majors de 36 anys valoren quasi en la mateixa mesura la pujada salarial i la formació, mentre que els majors de 56 prefereixen la conciliació. L'augment de salari i els ascensos són molt més apreciats per les persones d'entre 26 i 35 anys.

Consultats pel pitjor regal que podrien tindre enguany (deixant d'un costat l'opció de l'acomiadament), els treballadors ho tenen clar: seria una baixada salarial, tal com ha assenyalat el 71,2% dels enquestats. En menor mesura, els enquestats han indicat un canvi d'ubicació o trasllat (19,8%), la modificació del torn de treball (17,5%), un canvi de lloc o de tasques (6,7%) i la reducció o eliminació d'algun dels salaris en espècie (6,2%).

Solament un de cada tres empleats creu que els pujaran el sou enguany. A més, un 27,3% afirma que li pujaran l'equivalent a l'IPC i un 5,6% espera que la pujada siga major. En canvi, el 40,3% opina que no tindrà cap pujada salarial i l'1,4% va més enllà i sospita que podrien reduir-li-ho al llarg de l'any. Destaca que un de cada quatre entrevistats es moga en la incertesa i no tinga encara clar si creu que li van a millorar la seua retribució el 2020.

De poder negociar el seu salari enguany, més de la mitat demanaria un augment de sou en funció dels objectius de l'empresa (58,6%). El 33,9%, en canvi, sol·licitaria eixa pujada, però sense condicions. I el 7,5% es conformaria amb que li mantingueren el que té. Segons aquesta enquesta, a major edat, menor és el nombre de persones que demanden una pujada salarial sense condicions.

Sobre les mesures de cost zero que els agradaria que s'aplicaren en la seua empresa apunten la flexibilitat horària és la mesura que més valorarien els treballadors (43,5%), seguida de tindre una jornada intensiva (27,2%). El teletreball es queda amb el 17,6% dels vots, mentre que gaudir d'una jornada de quatre dies, com ja han proposat algunes empreses, seria l'opció favorita d'un 11,7% dels consultats.

Per sexes, les dones valoren en major mesura la possibilitat de teletreballar que els homes i també una major flexibilitat horària.

Respecte a la política de contractació que pensen que seguiran les seues companyies, la majoria creu que durant el 2020 les empreses es mantindran igual (44,6%), un 31,2% pensa que augmentaran plantilla i un 24,2% pensa que la reduirà.