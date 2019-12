Consultar el horóscopo de hoy: domingo 22 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 22 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aprovecharás muy bien el día para estar con algunas amistades que por distintas causas están más alejadas de ti, pero que no significa necesariamente un enfriamiento de la relación, sino una circunstancia puntual. Te divertirás mucho.

Tauro

Lo cierto es que hoy vas a tener bastante suerte y celebrarás algo muy divertido con personas cercanas o vecinos. Deja que esa corriente de aire fresco y optimismo llene la jornada. No saques a relucir ningún mal rollo ni pongas mala cara a nadie.

Géminis

No tener pareja no significa no poder disfrutar de un montón de actividades que te gustan. Debes dejar la pereza en el sofá y salir a encontrarte con la vida fuera de casa. Si buscas un grupo de gente que te interesa con gustos o aficiones comunes, lo vas a encontrar.

Cáncer

Hoy alcanzas a ver cómo puedes darle un giro favorable a tus intereses a un tema de dinero o de algún bien que compartes con familiares o socios. Todo lo que te propongan hoy no será muy claro, pero si le sigues la pista, te va a solucionar bastante.

Leo

Lo más conveniente es no tentar a la suerte hoy en ningún aspecto. Es preferible que te quedes en tu sitio habitual y no busques algo especial o diferente a lo de todos los días, porque hay bastantes posibilidades de que no salga bien. Deja que pase la jornada en calma.

Virgo

A veces eres muy perezoso para buscar algo más en las relaciones amorosas y te dejas llevar por lo que ya tienes sin renovar la relación de pareja de ninguna manera. Eso ahora no te va a favorecer en absoluto. Comienza ya a poner un poco de diversión añadida.

Libra

No dejes que los demás piensen que estás triste y procura no caer en el victimismo aunque tiendas hoy un poco hacia la melancolía, y a buscar repuestas a ciertos interrogantes. Déjalo para tus adentros y no lo traslades porque puedes estropear la fiesta a alguien.

Escorpio

Recuperas la calma, aunque las tormentas interiores no han pasado del todo, pero lo cierto es que hoy vas a saber estar a la altura de una reunión o de un evento que te apetece mucho y en el que ciertamente vas a disfrutar de la compañía de algunas personas.

Sagitario

Si no encuentras todo a tu gusto, no le eches la culpa a nadie porque a veces las cosas no funcionan correctamente y nadie tiene la culpa. Buscas responsabilidades y eso está bien, pero tampoco debes hacer un drama de cada circunstancia.

Capricornio

Alcanzarás a ver cómo una persona querida consigue algo que le apetecía mucho o tiene una gran recompensa personal. Eso te hará sentir muy bien y con ganas de compartir momentos especiales con ella. No olvides tener un detalle.

Acuario

Una conversación o un encuentro casual traerá a tu memoria a una persona a la que estuviste muy unido y que dejaste en el camino. Puede que ahora lo consideres un error, pero no debes vivir en el pasado, sino en el presente que es lo que cuenta.

Piscis

Dosifica bien tus fuerzas, porque aunque tengas bastante energía y hayas superado un pequeño bajón de salud, es mejor que descanses hoy ya que te espera una semana con mucho movimiento. No olvides hacer algo de ejercicio, sobre todo si disfrutas de la mesa en exceso.

