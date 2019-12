Angels ven la seua participació en Torre Oria i multiplica per cinc la seua inversió

20M EP

Angels, la societat d'inversió pertanyent a Marina d'empreses i impulsada per Juan Roig, ha venut la participació del 10 per cent que li quedava en Torre Oria -va entrar en el celler en 2011-, amb el que multiplica per cinc la seua inversió, segons ha informat en un comunicat conjunt amb el celler.