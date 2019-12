Verónica Pérez acusa a la Junta de intentar "dar cerrojazo" a oficinas liquidadoras de la provincia

Al respecto, ha planteado que "no estamos hablando solo de la posible desaparición de este servicio al ciudadano, sino del tipo de servicio que darán en el caso de mantenerse". "No sabemos si las medidas que piensan tomar desde el Gobierno de Moreno Bonilla se verán reflejadas en el servicio prestado a la ciudadanía, ya que el consejero no ha explicado qué servicios de asesoramiento prestarán ni qué liquidación van a tener", ha dicho la dirigente socialista.

"El Partido Popular, en su afán de seguir apostando por la reducción de impuestos a los más ricos, quiere dar un paso más hacia un modelo de centralización y acabar con las oficinas liquidadoras del registro de la propiedad", ha opinado señalando que "los socialistas sevillanos defenderán los empleos que se ponen en riesgo con la pérdida de estas oficinas" y, del mismo modo, "protegerán los intereses de la ciudadanía para que no se alejen las instituciones de los núcleos rurales".

La dirigente socialista sevillana ha afirmado así que "existe una gran preocupación en muchos municipios de la provincia y desde el partido vamos a trabajar por nuestros vecinos, presentando todas las iniciativas parlamentarias necesarias". "Defenderemos la estabilidad de la plantilla y, por supuesto, insistiremos para que no haya recortes en los servicios a los contribuyentes", ha señalado.

Verónica Pérez ha explicado que "estas oficinas prestan un servicio de proximidad y personalizado al ciudadano, evitando largos desplazamientos a familias con pocos recursos, pero las derechas quieren volver a un modelo del siglo pasado, en el que cualquier vecino de la provincia de Sevilla tenía que perder toda una jornada para desplazarse hasta la capital".

El asunto, según Pérez, tiene implícita una consecuencia grave, porque "en tiempos donde tenemos que centrar esfuerzos para acabar con la despoblación, al Gobierno del trifachito solo se le ocurre centralizar servicios, evitando que las personas no puedan desenvolver su día a día en sus municipios".