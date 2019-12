PSOE critica que el presupuesto municipal es "improvisado" y Adelante teme que no atienda "déficit de igualdad"

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que "aún no tenemos todos los datos, pero sí hemos sacado en claro con lo que sabemos que son unos presupuestos improvisados, porque el concejal de Hacienda, Carlos Conde, nos ha pedido que cuando hoy los recibamos, firmemos la confirmación de recepción para que a partir de ese momento empiece a contar el periodo de alegaciones, que son cinco días".

Para el portavoz socialista "esto es algo completamente inusual, porque antes de firmar la aceptación de los presupuestos, estos deben pasar por Junta de Gobierno Local y no ha sido así. Se ha incumplido con el trámite normal".

Además, el edil del PSOE lamenta que Conde exige que se firme la recepción de estas cuentas "en un momento en que los concejales de la oposición no tienen conocimiento de la información relativa a sus propias áreas e incluso los ediles del PP los desconocen".

Por ello, Pérez ha incidido en que "el equipo de gobierno incumple con el método para presentar unos presupuestos a la oposición de gobierno y son improvisados"

No obstante, Pérez ha afirmado que "el grupo municipal socialista no va a dar un no rotundo a estas cuentas, porque la ciudad debe seguir avanzando". Pero lo harán, ha agregado, "tras un período de negociación porque la puerta del PSOE siempre está abierta para trabajar por el bien de los malagueños".

La negociación de estas cuentas "se dará cuando definitivamente desaparezca el impuesto de la plusvalía por herencia; se cree un plan de vivienda pública en alquiler y para la compra que dé respuesta a los más de 21.000 malagueños que la necesitan; se den pasos en la implantación del proyecto Málaga Central; espero y deseo que aumenten en las cuentas las inversiones para los barrios y se cree un auténtico plan de empleo municipal, porque el único que ha creado hasta el momento el alcalde Francisco de la Torre es el creado para los nuevos directores generales, confeccionados a medida", ha criticado el socialista.

"En la ciudad hay más de 19.000 parados aún. Se merecen nuestro respeto y que trabajemos en la creación de medidas para ayudarles", ha concluido Pérez.

ADELANTE MÁLAGA

Por su parte, el concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia ha lamentado que "a veces el equipo de gobierno parece más un touroperador o un promotor urbanístico que un Ayuntamiento que atienda a las necesidades sociales que tiene esta ciudad".

"Hay unas índices de desigualdad muy importantes en esta ciudad y necesidades estructurales en materia de vivienda; hay unos servicios sociales comunitarios saturados; hay una ausencia de políticas de infancia, de políticas destinadas a los mayores, a la mejora de la calidad de vida en los barrios y, por tanto, para nosotros siempre es prioridad ese gasto antes que beneficiar el interés privado de una u otro sector empresarial", ha afirmado.

Asimismo, ha dicho que "nos tememos que van a vender que son los proyectos más sociales del universo pero nos vamos a encontrar que van a priorizar siempre aquellos instrumentos que fomentan o potencien el interés y el negocio de sectores privados antes que resolver de una vez los granes déficit de igualdad y de políticas sociales que arrastran la ciudad", ha concluido.