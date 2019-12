FSIE "lamenta" la decisión de Educación de "quitar los cheques de Bachillerato a las familias del centros privados"

Los alumnos de los colegios "Santa María", "Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)", "San José (Maristas)" y "Alcaste" se han ordenado en una fila que rodeaba casi al edificio de la Beneficencia "y han dado ejemplo cívico, a pesar de la preocupación que manifestaban por la situación generada", ha explicado FSIE a través de una nota de prensa.

En la carta que han registrado en las dependencias de la Consejería, además solicitaban, de parte de sus familias, información sobre las vacantes existentes de su modalidad de Bachillerato en los centros públicos del municipio donde están ahora escolarizados, así como los detalles del procedimiento de traslado de matrícula y, en su caso, de elección de centro.

FSIE ha apoyado, con su presencia, esta protesta y lamenta "la decisión adoptada por los responsables del Departamento de Educación de quitar esta ayuda a las familias, pues dificulta que sus hijos puedan elegir cursar Bachillerato en la red de centros concertados, ya que no todas van a poder permitírselo económicamente, lo que genera desigualdad y desconcierto entre ellas".

FSIE también lamenta, "por inconsistentes", las declaraciones de la directora general de Educación, Mª Josefa Iriarte, y del subdirector de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo, realizadas a los medios de comunicación que acudieron esta mañana a la cita, "aduciendo que las familias no tienen de qué preocuparse, pues en las aulas de Bachillerato existentes en los centros públicos tienen vacantes suficientes para escolarizar a los 726 alumnos que ahora están en el Bachillerato no concertado y, todo ello, sin aumento de coste, sin aumento de la ratio máxima de Bachillerato y sin merma de calidad de la enseñanza".

Desde FSIE explican que el Bachillerato tiene una ratio máxima de 35 alumnos por aula. Si los 3.547 alumnos de Bachillerato se escolarizasen completamente en las 100 unidades en funcionamiento en los centros públicos riojanos, "la ratio promedio sería de 35,47 alumnos por aula y, en consecuencia, se superaría dicha ratio máxima".

"En las aulas de Bachillerato de los centros públicos riojanos se escolarizan actualmente 2.640 alumnos y, por tanto, existe una ratio promedio de 26,4 de alumno por aula. No será fácil convencer a ningún docente sensato de la enseñanza pública, de que pasar de una ratio de 26 a otra de 35 alumnos por aula no haga mella en la calidad de la enseñanza. De ocurrir finalmente esta indeseada situación, no será fácil que los responsables de la Dirección General de Educación cosecharan así su aplauso", aseguran desde FSIE.

Pudiera ser que luego -prosiguen- en los centros públicos de acogida de dicho alumnado, "se desdoblaran las unidades de Bachillerato, pero eso será posible solo si tienen infraestructura suficiente y, en todo caso, a costa de incrementar los recursos económicos destinados al efecto y de redoblar el esfuerzo presupuestario que ya se viene haciendo en ellos".

En resumen, "eliminando la subvención del Bachillerato el consejero de Educación y su equipo van a conseguir recortar los derechos de los alumnos, limitar la libertad de las familias, aumentar las desigualdades entre ellas y minorar la calidad de la enseñanza y/o a aumentar sus costes. Todo ello sometiendo a los trabajadores de la concertada, que ven peligrar sus puestos de trabajo, a un estrés innecesario e inmerecido y sin contentar a nadie más que a la viceconsejera de Educación en funciones", aseguran.