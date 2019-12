Miguel Ángel Revilla, en 'El hormiguero': "Si se convocan unas nuevas elecciones, pido que la gente no vote"

El hormiguero continúa recibiendo a amigos del programa en su última semana de emisión de 2019. Si el pasado lunes fue Enrique San Francisco el que promocionó su nueva obra, este martes fue el turno de Miguel Ángel Revilla.

El presidente de la comunidad autónoma de Cantabria visitó el programa para repasar la actualidad política del país y donde, por ejemplo, comentó lo que habló por teléfono con Pedro Sánchez: "Nos ha llamado a todos, y a Torra le ha dicho que tiene que respetar la Constitución", afirmó el cántabro.

Pero Pablo Motos le recordó a Revilla que había declarado recientemente que "Esquerra va de farol", a lo que el presidente de Cantabria le contestó que "a lo mejor van un poco de farol, pienso. Si lo que dicen lo veo en algún papel y lo acepta el Gobierno de España, no tengas ninguna duda que el partido Regionalista votará que no".

"¿Crees que esto es un teatrito para que parezca difícil?", señaló el presentador. "Lo último que le he preguntado a Sánchez es si esto sale o no sale. Me ha dicho que sí", aseguró Revilla.

Miguel Ángel Revilla durante su entrevista en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Entonces el político le preguntó a Motos: "Qué quieres, ¿unas nuevas elecciones? Si se convocan, pido a la gente que no vote". A lo que el presentador contestó: "Si hay nuevas elecciones, lo que pido es que cambien a los candidatos porque estos han demostrado que no son eficaces".

Pero tras comentar durante toda la entrevista la situación de los pactos del PSOE con el resto de partidos, Revilla comentó que "sin presupuesto aprobados, ¿qué vida le doy yo a este Gobierno? Un añito y pico para ponerse otra vez el chubasquero". Motos se quedó sin palabras, pero le contestó que "he pensado en mí mismo y en repetir las entrevistas electorales en un año y...", mientras negaba con al cabeza.