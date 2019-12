Enrique San Francisco, en 'El hormiguero': "A problema sin remedio, gramo y medio"

La última semana del año de El hormiguero contará con la visita de amigos habituales del programa. Si este lunes fue Enrique San Francisco, los siguientes serán Miguel Ángel Revilla, Cristina Pedroche y Karlos Arguiñano.

El actor visitó el programa para presentar nuevo espectáculo, titulado Pesadilla en la Comedia. La obra está escrita y dirigida por el propio San Francisco, junto a Miki D'Kai, y se representará hasta el 18 de enero en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

Como es habitual, cada vez que San Francisco visita el espacio de Antena 3, Pablo Motos le hace una serie de regalos que van desde una Thermomix, "que todavía tengo en su funda en casa", comentó, a una linterna, un cuchillo o un afilador. En esta ocasión le regaló una navaja "porque hago colección", afirmó el actor, y unos cascos "con cable porque se escuchan mejor que los inalámbricos", señaló.

Tras la entrevista, llegó el turno de la sección que comparten las hormigas con Antonio Resines donde Trancas y Barrancas le hacen preguntas y tiene si está de acuerdo con ellas o no.

Las bromas entre Resines y San Francisco llegaron a desesperar a Motos, que les llegó a decir que "es imposible esto. Vamos al siguiente asunto que él hará un comentario y Enrique San Francisco dirá lo que quiera".

Una de las cuestiones que plantearon Trancas y Barrancas al 'juez Resines' era su opinión sobre la gente que habla con refranes y que, en ocasiones, ni termina de decirlos. El actor mostró su desagrado con esas personas, pero el comentario de San Francisco fue el que sorprendió a todos: "A problema sin remedio, gramo y medio".

Inmediatamente Resines corrió a corregirle: "Te he dicho que digas litro y medio", pero las hormigas se dieron cuenta que en seguida las redes sociales se harían eco del comentario afirmando: "Hola Twitter", mientras Motos pedía que "vamos con cualquier otra cosa".

Las reacciones no tardaron en llegar:

Pero colaborador e invitado siguieron 'ignorando' al presentador que incluso llegó a levantarse de la mesa señalando "da igual..." mientras Resines le gritaba "no te vayas Pablo". Motos comentó: "Llevo toda la noche intentando meter baza en mi programa. Toda mi vida la organizo para tener un programa de televisión para que se me escuche y ahora me mandáis...".

Finalmente volvió a la mesa para concluir con la sección de Resines y continuar con el programa dando paso a la sección de Pilar Rubio; para entregar 3.000 euros a un espectador; y para que Marron presentara el invento de un miembro del equipo del programa.