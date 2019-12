Alberto Reyero: "Daremos beneficios a familias que acojan a menores extranjeros no acompañados"

El diputado de Ciudadanos Alberto Reyero (Madrid, 1962) se convirtió este verano en consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, una de las áreas del inédito Gobierno de coalición que más polémicas está teniendo que soportar a expensas de Vox. Desde los menores extranjeros no acompañados hasta la lucha contra la violencia de género, las políticas de Reyero han colisionado con el discurso de Vox, el partido que hizo posible el Gobierno del que forma parte.

¿Existe un riesgo de criminalización contra los menores extranjeros no acompañados?

Sí existe, se les ha criminalizado injustamente. Es un colectivo diverso en el que hay chavales con una determinada problemática, pero la mayoría tienen un proyecto migratorio en Europa y quieren integrarse en la sociedad occidental.

¿En qué situación se encuentra el centro de primera acogida de Hortaleza?

En Hortaleza se arrastra un problema de sobreocupación con el que llevamos un tiempo. Hace un año y medio se tomaron decisiones correctas para tratar de reducirla, pero han continuado llegando menores y hace falta encontrar una solución que sea sostenible en el tiempo.

Estamos trabajando en un plan de choque que nos permita reducir el número de niños que están en este centro de primera acogida y que el centro tenga los números de ocupación para los que estaba pensado.

¿Qué se sabe de la granada que apareció allí el 5 de diciembre?

No sabemos el origen y ha habido mucha especulación, alguna sin ninguna base.

¿En qué soluciones se trabaja para Hortaleza?

El objetivo es bajar la ocupación y, para ello, la presidenta Isabel Díaz Ayuso citó un proyecto en el que estamos trabajando, que es el acogimiento familiar, y es una muy buena solución.

¿En qué consistirá?

Se trata de una fórmula innovadora que llegó como propuesta de los propios trabajadores del centro. Hay que hacer una selección previa de qué chavales pueden formar parte y qué familias están interesadas. Una vez que se integran en este modelo, se les hace un acompañamiento educativo. Vamos a empezar con un programa piloto de 12 chavales del centro de Hortaleza a partir de enero.

¿Cómo se pretende impulsarlo desde la Consejería?

Tenemos una batería de medidas para ello, como la creación de una comisión de acogimiento familiar o la tarjeta de familias acogedoras, que les permita a las familias identificarse a la hora de dar de alta a los chavales en los centros educativos y que les permita acogerse a una serie de beneficios por el hecho de ser familias acogedoras. Vamos a hacer todo lo posible para que ser familia acogedora sea percibido por la sociedad como algo muy positivo.

¿En qué situación está la crisis de refugiados que ha llevado a decenas de familias solicitantes de asilo a dormir en la calle?

En el último año, el volumen de llegada se ha disparado de una manera increíble y ha puesto en riesgo los recursos de asilo, cuyo último responsable es el Estado. Como en muchos casos no hay recursos, se ha dado una situación de emergencia social. La Comunidad no tiene competencias específicas sobre el tema, pero desde el minuto uno, a petición del Ayuntamiento de Madrid, hemos colaborado estrechamente para que las familias que se encontraban en situación de calle pudieran ver su situación solucionada. Se ha puesto en marcha un centro en Cercedilla y se ha autorizado la apertura de otros muchos centros y, como anunció la presidenta en el último pleno, el empleo de casas prefabricadas.

¿Se han sentido también abandonados por el Estado, como ha denunciado el Ayuntamiento de Madrid?

Yo ahí sería lo más colaborativo posible. Creo que entre todos hemos intentado coordinarnos entendiendo que, el que tiene que poner los recursos es el Estado central.

La no ejecución de los fondos para el Pacto Contra la Violencia de Género durante 2018 y 2019 ponen en riesgo recibir los fondos de 2020. ¿En qué punto se encuentra ahora la situación?

Estamos intentando llegar a justificar el mayor porcentaje posible de los fondos de 2018 y 2019, si no al 100%, cerca del 100%. Pero estamos sobre todo centrados en el año 2020, para cuando tenemos proyectos superinteresantes como un centro de violencia sexual, abrir los puntos de violencia de género las 24 horas de manera rotatoria, crear unidades de evaluación forense y muchas otras propuestas en común con otras consejerías.

Natalidad fue la nueva etiqueta de la Consejería, ¿qué medidas se implementarán?

Tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema serio demográfico. Eso responde a problemas como la precariedad en los salarios y la dificultad para acceder a una vivienda por lo que hay que conceder más ayudas a jóvenes, hay que trabajar en la conciliación y de ahí nuestra apuesta por la educación infantil gratuita.

Su consejería ha anunciado medida para apoyar a las familias numerosas.

Sí, pero también hay que apoyar a las familias monoparentales, porque al final, todas los tipos de familia suman para conseguir que el índice de natalidad suba. Las familias numerosas, con dos hijos, monoparentales, LGTBI, por gestación subrogada y también la inmigración contribuye a que la natalidad no sea tan baja. A veces, desgraciadamente, el concepto de natalidad se ha ligado tradicionalmente a la derecha y nosotros consideramos que no debe ser así.

¿Qué opina del papel que ha tenido Vox con el bloqueo de las declaraciones institucionales?

Vox se equivoca negando la existencia de la violencia de género. Es una violencia específica más allá de la violencia doméstica. Impedir declaraciones institucionales es un error.

¿Le preocupa la influencia que pueda tener Vox en los presupuestos, particularmente en políticas de su consejería?

Veremos a ver cual es la actitud de Vox a la hora de negociar los presupuestos. También ellos tienen que tener claro, que si no apoyan los presupuestos, nos abocaría a una prórroga indefinida. Al final no pueden hacernos a los demás presos de sus obsesiones relacionadas con la inmigración, con los colectivos LGTBI, con la violencia de género…

¿Hasta dónde estaría dispuesto a negociar con Vox?

Nosotros tenemos claro que hay determinadas líneas rojas de actuación con colectivos LGTB y violencia de género en las que no estamos dispuestos a ceder y que son áreas por las que vamos a seguir apostando. Podremos apostar por algunas otras cosas que si ellos nos sugieren asuntos que pueden ser interesantes y que podamos mejorar en la Comunidad de Madrid estaremos dispuestos, pero siempre no cediendo en aquellos puntos que hacen referencia a derechos cívicos y derechos humanos que nos parecen aspectos absolutamente irrenunciables.

¿Se ve con apoyo tanto dentro de su propio Gobierno como en la Asamblea para llevar a cabo todas estas medidas?

Dentro de un Gobierno de centro-derecha, nosotros portamos el componente centrista y muchas de las medidas, un partido como el PP las acepta y no tiene mayor problema. No veo un mundo tan triste de haber pasado al bipartidismo al bibloquismo. Yo no me siento parte de ningún bloque, lo que tenemos que ser es capaces de tender puentes. A lo mejor habrá leyes que Vox no esté dispuesta a aprobarlas, pero encontraremos el apoyo de otros grupos políticos.