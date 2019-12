Cs espera que "no haya más errores" en la licitación de Mateos Gago y exige "cumplir los plazos" de la obra

En un comunicado, ha exigido al alcalde que no repita "la chapuza" de la anterior adjudicación, en la que "licitó unos trabajos que no tenían crédito en el presupuesto municipal, y que motivó que el Consejo Consultivo de Andalucía señalara que no procedía la resolución del contrato anterior".

Pimentel ha recordado que fue el grupo municipal de Cs el que preguntó en la reciente Comisión de Fiscalización al delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, por "este nuevo retraso en las obras" y "las consecuencias que éste podía tener para los vecinos y comerciantes de Mateos Gago".

Se trata, según advierte, de una "insistencia" de la formación naranja que ha provocado que, "al menos por esta vez", el gobierno municipal haya "reaccionado rápidamente publicando hoy mismo la nueva licitación del contrato de obras". Por ello, ha mostrado la "satisfacción del grupo municipal" porque "la oposición útil y constructiva de Ciudadanos tenga resultados que benefician a los sevillanos".

Por otro lado, el líder de Cs en el Consistorio hispalense ha apremiado a Muñoz a que "esta vez sí cumpla con los plazos de la obra" y los trabajos de reurbanización y peatonalización de la calle Mateos Gago "comienzan tras la próxima Semana Santa", tal y como ha comprometido el gobierno municipal.

"Confiamos en que este anuncio no sea un nuevo brindis al sol a los que ya nos tienen acostumbrados" y que "este anuncio de la Gerencia de Urbanismo se concrete en el hecho de que la próxima primavera se acabe la larga espera que están sufriendo los vecinos y comerciantes", ha advertido.

Por último, ha exigido al gobierno municipal que "estas obras de reurbanización de la calle Mateos Gago" lleven aparejadas "un plan de movilidad para la zona" que solucione "los posibles inconvenientes y carencias que se puedan generar", ya que "no se puede consentir que sean los vecinos y comerciantes los que paguen ahora la desidia e ineficacia de esta pésima gestión". Por ello, ha pedido al alcalde que "informe a los afectados de todos los detalles de esta obra" para "no volver a repetir los errores del pasado".