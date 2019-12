Así es el exclusivo gesto de Iberia con Paula Echevarría que ella ha compartido en Instagram y no ha gustado a sus fans

Todo lo que hace Paula Echevarría es de interés general. La actriz, que además ha logrado posicionarse como una de las influencers más admiradas de nuestro país, es muy asidua en Instagram, donde le encanta compartir su día a día con sus casi tres millones de seguidores.

Así, le gusta publicar instantáneas de sus vacaciones en la nieve con Daniela –la hija que comparte con su exmarido David Bustamante–; fotografías de su adolescencia; y, también, de la romántica relación que mantiene con Miguel Torres.

Si bien es cierto que la mayoría de ellas suele calar –en el buen sentido– entre los usuarios, Echevarría no siempre consigue agradar con sus publicaciones. Y esto es lo que ha ocurrido con la fotografía del exclusivo regalo que le han hecho Iberia, que, en lugar de servir de agradecimiento, ha abierto un debate sobre la actividad de la compañía.

"Esta es la cara que se te queda cuando Iberia te sorprende con un mensaje para darte la bienvenida desde el cielo. ¡Es una pasada! Si tú también quieres sorprender a tus seres queridos con una felicitación especial, puedes hacerlo", ha posteado la actriz, haciendo referencia al caluroso mensaje de bienvenida que le han dado desde la compañía a su vuelta de Praga: un "bienvenida a casa, Paula" proyectado en el cielo nocturno.

Así, aunque ella solo ha intentado dar visibilidad a la última campaña que están llevando desde la compañía, algunos de los más de 300 usuarios que han comentado han afeado este privilegio. "Desgraciadamente no son así con todos... pues esa misma Iberia es quien no te responde y te trata mal como pasajero cuando no eres conocido y ni tan si quiera te devuelven el dinero del billete de su avión que nunca salió... Una vergüenza"; "Es una pena que solo sea así para personas famosas”; “¡¡¡A mí ayer Iberia también me sorprendió!!! Me dejaron tirada en Madrid, donde tenía conexión con otro vuelo. Menos mal que nos pusieron hotelazo para pasar la noche… AH NO, que ‘dormimos’ en la T4" han sido algunos de los comentarios más críticos.

Mensaje de apoyo

Cabe destacar que han abundado más los comentarios llenos de envidia, pero de la sana. "Vaya nivel amiga", le ha dedicado el modelo Pelayo Díaz; frente al "‘Wow’, qué bonito", de la actriz Natalia Verbeke; o el "WTF", de Blanca Suárez. Por no hablar de los más de 62.000 likes que ha conseguido en apenas un día.