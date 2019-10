Paula Echevarría confirma con una foto de su adolescencia que "los 15 de antes no eran como los de ahora"

Además de ser una de las it-girl más seguidas (y admiradas) de nuestro país, Paula Echevarría es una de las famosas más activas de Instagram. La actriz disfruta compartiendo sus looks, sus viajes o sus momentos de relax (por muy polémicos que puedan llegar a ser, como el de la bañera) con los casi tres millones de usuarios que siguen su pista, y la de su blog, en la mentada red social.

Pero, más allá de los momentazos que nos regala día a día, Echevarría ha demostrado que no le tiene ningún miedo a los miles de retos virales que circulan por Instagram. Si hace unos años se unió, como buena asturiana, al Sidra Challenge, esta vez ha optado por aceptar el #retoinstyle15, lanzado por la publicación de moda In style con motivo de su 15 aniversario, con el que ha tenido que subir una foto de su infancia que no ha dejado indiferentes a sus seguidores.

"Esta foto, además de demostrar que acepto el #retoinstyle15 que me propuso @baptistelauron, demuestra varias cosas…", comienza su mensaje Echevarría, antes de confirmar lo que todos hemos pensado. "Los 15 años de antes no eran los de ahora (véase mi habitación plagada de peluches y muñequitos varios)", reza el post de la actriz, dejando ver que, a dicha edad, en plena adolescencia, todavía sentía debilidad por las muñecas (lleva una histórica Wendolin entre las manos) y por la decoración infantil.

Otras apreciaciones

En su publicación, Paula Echevarría aprovecha para rendir homenaje a "sus cejas anchas y pobladas" y advertir a todas aquellas que estén pensando en depilárselas más de la cuenta; y a sus "vaqueros Chipie con los bolsillos traseros llenos de pegatinas", que, según la actriz, han sido los pantalones de su vida y nunca ha vuelto a dar con otros que se adapten tanto a ella.