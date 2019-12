El PP presentará iniciativas para pedir inversiones destinadas a reforzar las motas en el Ebro

Ha recogido así la petición de los alcaldes de Novillas, Bujaraloz y Cabañas, con quienes se ha reunido este lunes para conocer la situación de la riada que estos días afecta al Ebro. Ha estado acompañado por el portavoz del PP en la DPZ, Francisco Artajona, y el diputado provincial de esta zona, Luis Bertol, ha informado el PP en una nota de prensa.

Campoy ha explicado que hay más de 67.000 personas en las riberas alta y baja del Ebro "que viven de la agricultura y la ganadería y es necesario acometer las obras y actuaciones necesarias".

Por su parte, los tres alcaldes han coincidido en que se ha podido evitar que el agua entrara en los cascos urbanos, pero ya miran con preocupación hacia las fechas navideñas, cuando está prevista otra crecida.

Todos han urgido un mayor apoyo e inversión por parte de los Gobiernos central y autonómico, así como de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y han recordado que las miles de personas que en la ribera viven de la agricultura se ve directamente afectadas por estos episodios.

CASI SIMBÓLICAS

El alcalde de Novillas, Abel Vera, ha insistido en que las labores de limpieza que se hacen son "casi simbólicas" y en algunas zonas de la margen izquierda están sufriendo inundaciones importantes a cotas bajas.

Para el alcalde de Boquiñeni, Juan Manuel Sanz, el problema es en parte la falta de igualdad. "Nosotros tenemos motas de solo tres metros para defender el casco urbano, mientras en otras zonas son de doce metros", ha lamentado. Ha agregado que reforzar estas motas es muy costoso para estos municipios, pero vital.

En Cabañas, el alcalde, Pedro Sanz, ha valorado las actuaciones de la CHE y del Ayuntamiento, que sí que han sido cruciales, si bien ha comentado en que aún es pronto para hacer el recuento de los daños.

EN PINA DE EBRO

El PP ha recordado que el Ayuntamiento de Pina de Ebro, aguas abajo de Zaragoza, eliminó el pasado mes de octubre una partida de 20.000 euros que se debía destinar a hacer infraestructuras para la prevención de riadas.

Esta partida, que aparecía en el presupuesto del año en curso, fue eliminada en octubre con los votos a favor de CHA y PSOE, mientras que el PP votó en contra. "No entendimos que no se invirtiera porque era necesaria y esta riada tan temprana ha puesto en evidencia que no debió eliminarse", ha afirmado el portavoz del PP en Pina, Pablo Blanquet.