Anya Chalotra, de 'The Witcher': “En la ficción la crueldad tiene un final y en la realidad no, y eso es lo duro”

Anya Chalotra (Yennefer ) y Freya Allan (Ciri) protagonizan, junto a Henry Cavill (Geralt de Rivia) la trepidante The Witcher, una ambiciosa serie fantástica que estrenaNetflix el 20 de diciembre. Basada en las novelas de Andrzej Sapkowski, en The Witcher hay hechiceros guerreros, batallas, monstruos, seres de toda condición, brujas, magia y mucha acción, pero también amor y un destino que entrecruza a sus personajes.

Hablamos con las dos actrices protagonistas sobre esta serie fantástica que promete crear un mundo para cada espectador.

¿Qué es lo que va a hacer que nos enganchemos a The Witcher?Anya Chalotra: Yo creo que hay tres historias paralelas y cada una de ellas está muy redondeada y espero que eso haga que los espectadores se enganchen, especialmente durante la introducción de los personajes, que después tienen mucho desarrollo. Las aventuras son absolutamente brillantes.Freya Allan: Hay muchos personajes diferentes, por lo que es una serie muy rica, en la que todo el mundo va a encontrar alguien con quien identificarse. El mundo que se ha creado al rededor de los personajes es vibrante, que les lleva a diferentes rincones de su mundo, donde se encuentran con personas, monstruos, seres…

La serie se llama The Witcher, pero el brujo no es el único protagonista, ni el más importante, ¿no?F.: El Brujo es por supuesto un personaje importantísimo, el centro y en torno a él se relacionan otros personajes, pero los tres somos necesarios para dar vida a la novela. Él es el protagonista pero están Yennefer y Ciriy hemos desarrollado sus historias para que tengan un viaje independiente del de Geralt, así que de alguna forma también son protagonistas.

¿Qué es lo más duro de trabajar en una serie así? F.: Todos los papeles pueden suponer un reto de alguna forma… éste no ha sido especialmente duro. A nivel personal algunas escenas del primer episodio sí han sido un reto porque eran mis primeras escenas en este rodaje, pero estoy encantada de haberlas tenido porque me acercaron a mi personaje. A.: Para mí lo más duro fue no haber rodado en orden consecutivo y tener que hacer el viaje con saltos temporales, con una persona que va de los 14 años a los 70 y poder confiar en mi misma en ese sentido.

¿Y lo más divertido?A.: ¡Rodar en las Canarias! F.: Creo que también fue en el primer episodio, que fue a la vez un reto y un divertido, porque había un grupo muy divertido de actores y me encantaba ir al set de rodaje o al tráiler de maquillaje y estar rodeada de gente con la que reírme y tener camaradería.

En la serie hay monstruos, efectos especiales… ¿cómo es grabar imaginando todas esas cosas que no están ahí? ¿Cuál es su truco (el de ellas) para que el efecto tras la posproducción sea real?A.: Teníamos que utilizar nuestra imaginación. Todos teníamos en la cabeza un montruo y era divertido, porque cuantos más detalles te daban sobre el monstruo más fácil era imaginártelo. F.: Yo no tenía que pasar por eso en absoluto, pero a otros personajes sí les enseñaban cómo iban a ser en postproducción los monstruos a los que se iban a enfrentar y eso les ayudaba a imaginárselo.

Hay mucho atrezzo y vestuario en la serie, ¿se han quedado con algo de recuerdo?A.: Sí, yo me llevé la parte de atrás de la silla donde ponía Yennefer y un vestido que usaba en una escena de batalla, porque era precioso. F.: Yo no me llevé nada…

Ésta es una serie fantástica, sin embargo habla de ambición, poder, guerras y héroes. ¿Es una forma de mostrar la realidad, donde también hay todas esas cosas? F.: Sí, sin duda, en el mundo de la serie y lo que ocurre en él recrea un clima político muy parecido al que vivimos hoy en día, con mucha discriminación, racismo, machismo… y explora todas esas cosas. Hay muchos tipos de poder en la serie.

Anya Chalotra y Freya Allan, en 'The Witcher'. NETFLIX

Tal y como está el mundo, ¿no es más cruenta la realidad que la ficción?A.: Supongo que en la ficción y la fantasía siempre hay un final y en la realidad la crueldad nunca se acaba, eso es lo duro. F.: Las luchas son muy parecidas, tenemos la capacidad de llegar a las personas y de cambiar su mentalidad con nuestro trabajo. Espero que incluso con una ficción llena de monstruos se entienda el mensaje del poder de elegir que todos tenemos.

Ciri tiene escenas muy emotivas, donde llora, separaciones dolorosas... ¿cómo se prepara para mostrar esos sentimientos?F.: Fue un gran reto, porque fueron mis primeras escenas. Tenía una playlist de música que escuchaba justo antes de las escenas y que me ayudaba mucho. También y a pesar de que no estuvimos juntos mucho tiempo establecí una relación con los actores que daban vida a los personajes en las escenas y eso me facilitó mucho conectar con ellos y meterme en las escenas, eran actores fantásticos y eso hace que sea más fácil.

¿Cómo vivió Anya el transformarse en la primera versión, deforme y contrahecha, del personaje?A.: Interpreté mucho a mi personaje antes de tener que transformarme, así que no pensé demasiado en ese momento. Todas las experiencias por las que pasaba Yennefer hacían que yo empatizara con ella y como tenía toda esa información en mi cabeza sólo tenía que seguir mis instintos y lo que estaba en juego en cada ocasión.

En la serie se habla mucho del destino, ¿creen en ese concepto? A.: Creo que el destino es lo que tú haces, lo que ocurre a parir de tus elecciones en la vida. F.: También yo.

¿Es posible estrenar una serie fantástica sin que se la compare con Juego de Tronos? ¿Cómo se toman esa comparación, es positiva, negativa?A.: Que nos comparen es halagador, porque es una serie de mucho éxito en el mundo. Me encantaría que tuviéramos el mismo éxito y que los fans se sumerjan tanto como en Juego de Tronos. Sin embargo, The Witcher es una serie muy diferente.