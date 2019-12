La Generalitat convoca ajudes per més de 4 milions per a millorar les instal·lacions esportives dels pobles

Amb aquesta partida, Esport de la Generalitat suma en tres anys quasi 10,7 milions d'euros d'inversió en la modernització de poliesportius de pobles de menys de 5.000 habitants i de trinquets municipals.

En les dos primeres edicions d'aquesta línia d'ajudes creades en 2017 un total de 125 municipis s'han beneficiat ja de prop de 6,6 milions d'euros. D'aquests 125 ajuntaments, 26 són de les comarques d'Alacant, 20 de les de Castelló i 79 de València.

Sobre este tema, el conseller del ram, Vicent Marzà, ha destacat "la triple vàlua d'aquestes subvencions". "Recolzem els pobles més xiquets, que no tenen capacitat econòmica per a realitzar tasques de manteniment de les seues instal·lacions esportives; estem ajudant a millorar la salut i el benestar dels seus habitants en facilitar-los la pràctica de l'esport; i preservem el nostre esport, la pilota valenciana, per a convertir en instal·lacions dignes els trinquets i els frontons dels pobles", ha manifestat.

Aquest programa de subvencions en els ajuntaments per la millora, ampliació i reparació d'instal·lacions esportives té dos línies diferents.

CENT PER CENT DEL COST DEL PROJECTE

La primera va dirigida els municipis de menys de 5.000 habitants i inclou infraestructures per a la pràctica de tot tipus d'esport. "Tres de cada quatre euros d'aquestes ajudes, tres milions d'euros en total, s'han reservat per als ajuntaments de menys de 5.000 habitants", apunta, en un comunicat, Marzà, que afegeix: "Aquestes subvencions financen el cent per cent del cost del projecte, amb un màxim de 100.000 euros per actuació i entitat".

L'altra modalitat d'ajudes és específica per a espais on es juga a pilota valenciana en totes les seues modalitats i poden optar tots els consistoris.