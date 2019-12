Miquel Iceta se inspira y baila al ritmo de 'Sexo en Nueva York' tras ser elegido presidente del PSC

El recién revalidado primer secretario del PSC, Miquel Iceta, clausuró este domingo el 14 Congreso del PSC dejando claro que el objetivo de la formación es ser el primer partido de Catalunya en las próximas elecciones catalanas: "¡Quiero ser el próximo presidente de Catalunya!".

En su intervención en la clausura del Congreso hizo un repaso a la historia reciente de la formación, asumiendo que los socialistas sufrieron una crisis que supieron superar situándose en las últimas elecciones generales como el segundo partido en Catalunya: "Nos mueve la ambición de ser útiles a Catalunya. Esto nos apela, nos obliga a ser el primer partido del país y encabezar la Generalitat cuando haya elecciones".

Iceta, que subió al escenario bailando al ritmo de la canciónGot to be realde la serie Sexo en Nueva York, también se basó en una escena de la icónica serie para dar su discurso y explicó por qué había traído esa canción para ese momento.

"Carrie Bradwhaw comienza a desfilar y cae. Horroroso. Pero Carrie, después de unos momentos de duda, se pone derecha, sigue desfilando, y os digo lo que ella piensa: 'Podía bajarme de la pasarela y dejar que la modelo que llevaba dentro muriera de vergüenza o levantarme con todos mis fallos y seguir. Y eso fue justo lo que hice, porque cuando las personas tropiezan y se caen, vuelven a levantarse y no se rinden'", narró Iceta, que aseguró que "este es el motivo por el que he traído esta canción en un momento tan emocionante para mí".